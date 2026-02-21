ÊÁËÜÍ¤¡¡¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·¡É¥¢¥¤¥É¥ë¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡°ì½ï¤Ë¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤¯ÀèÇÚÇÐÍ¥¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÏÊÁËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¹û¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤ò¼èºà¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤â¡ÖËÍ¤âËÌÂ¼¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢±Ç²è¤ÎÏÃ¤È¤«¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÁËÜ¤ËÄáÉÓ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ó¤Î¤ä¤í¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÊÁËÜ¤â¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÄáÉÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤¬¡Ö¡Ê¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ë»ß¤Þ¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊÁËÜ¤â¡Ö¤¿¤Ö¤ó»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤Ï°ìµ±¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é²Ð¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¤½¤Î»Ò¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Æó¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤Ë¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö²¶¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤ó¡£¡È¤¨¤¨¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤«¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖTWICE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·¡É¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìµ±¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£TWICEÂç¹¥¤¤Ç¡¢K-POPÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¤âÀ¨¤¯¾Ü¤·¤¯¤Æ¡£¡ÊËÌÂ¼¤È¡Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËËÍ¡¢°ìµ±¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ëÀ¸³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿ä¤·¡É¤À¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡ÈÂº·É¡É¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÊÁËÜ¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¡Ê°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ë¤â¤½¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ë½Ö´Ö¤ËÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤½¤Î±Ç²è¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇTWICE¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¡¢²¶¤¬µÞ¤ËTWICE¤ò¸ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£