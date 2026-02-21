ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Î¼ê½Ñ½ª¤¨Âà±¡¡Ö³«Ëë¤«¤éÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡¡ºå¿À¤Ï21Æü¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òºòÆüÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤«¤éÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï11Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢ÍâÆü¤Ëµ¢ºå¡£ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£