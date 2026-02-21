¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡µð¿Í¤Ï21Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤òÀï¤¦¡£

¡¡¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤Ïºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡¤òµó¤²¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ä¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¤â¼ÂÀï½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡¡

¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆáÇÆ¹â¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥´¥À¥¤¥´¤Î¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤ò±éÁÕ¤·¤ÆµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£

µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡ÊÃæ¡Ë¾¾ËÜ

¡Ê±¦¡Ë´Ý

¡¡DH¡¡ºäËÜ

¡Êº¸¡Ë¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸

¡Ê»°¡Ë¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯

¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý

¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É

¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå

¡ÊÆó¡ËÌçÏÆ

ÀèÈ¯¡¡»³ºê

