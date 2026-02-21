µð¿Í¡È³«ËëÅê¼ê¡É»³ºê°Ë¿¥¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤â¼ÂÀï½é½Ð¾ì¡¡½éOPÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï21Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤òÀï¤¦¡£
¡¡¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤Ïºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡¤òµó¤²¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¤â¼ÂÀï½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆáÇÆ¹â¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥´¥À¥¤¥´¤Î¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤ò±éÁÕ¤·¤ÆµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÊÃæ¡Ë¾¾ËÜ
¡Ê±¦¡Ë´Ý
¡¡DH¡¡ºäËÜ
¡Êº¸¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
¡Ê»°¡Ë¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå
¡ÊÆó¡ËÌçÏÆ
ÀèÈ¯¡¡»³ºê
¡¡