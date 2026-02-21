JRT»Í¹ñÊüÁ÷

ÆÁÅçÆîÉô¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾®¾¾ÅçÆî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é°¤Æî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë21ÆüÄ«¤«¤é³«ÄÌÁ°¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ÏÍè·î8Æü¤ËÆÁÅçÆîÉô¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢¾®¾¾ÅçÆî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é°¤Æî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸´Ö¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°10»þ¡¢³«»Ï¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬°¤Æî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ»Ï©¾å¤Ë¤Ïµ­Ç°»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤ä¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÊÂ¤Ö¥Þ¥ë¥·¥§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°¤Æî»Ô¤Î±©¥Î±º¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎLED¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢Æ»Ï©¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«ÄÌ¸å¤Ë¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥¦¥ªー¥­¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï21Æü¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£