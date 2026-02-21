¡ÚÆÈ¼«¡Û¸«ÊÖ¤ê¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¤òÊ£¿ô²ó¼õÎÎ¤«¡Ö»°ÅÄ¾Ú·ô¡×¸µ´´Éô¤é3¿ÍºÆÂáÊá¡ÄÅìÍÎ¾Ú·ô³ô¤Ç5²¯±ß¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤«¡¡¡È23²¯±ß»ö·ï¡É¤Ç¸µ´´Éô¤éµ¯ÁÊ
¡Ö»°ÅÄ¾Ú·ô¡×¤Î¸µ´´Éô¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼»ö·ï¤Ç¡¢¸µ´´Éô¤¬¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¸½¶â¤òÊ£¿ô²ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»°ÅÄ¾Ú·ô¡×¤Î¸µ¼èÄùÌò¡¦ÃçËÜ»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ï¾¾ÌÚÍªÀëÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¡ÖÅìÍÎ¾Ú·ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¤¸ø³«¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¤ò5²¯±ßÍ¾¤ê¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÃçËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¾¾ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¸½¶â¤òÊ£¿ô²ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÎÄ´¤Ù¤ËÃçËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃçËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×¤ò½ä¤ê¡¢23²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ò¤·¤¿ºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£