¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò´î¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤¯¡×¡Á³ô¼°²ñ¼Ò ¸×²°¡ÚGP¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Û
¡ÚGP¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Û
Ëè·î¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÇ®¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¡É¤Ë¥º¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ÚVOL.04¡Û
¡ãPICK UP¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò ¸×²°
ÀßÎ©Ç¯¡§¼¼Ä®»þÂå¸å´ü
½¾¶È°÷¿ô 860¿Í
¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤ÎµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¡£ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869¡Ë¡¢ÅìµþÁ«ÅÔ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢µþÅÔ¤ÎÅ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¡£¸ÞÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÏÂ²Û»Ò²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤Î¸æºß°ÌÃæ¤è¤ê¸æ½ê¤Î¸æÍÑ¤ò¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò´î¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤¯¡×¸ÞÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë²Û»Ò¤Å¤¯¤ê
ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³èÊ¸²½¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê²Û»Ò¤ÎÁí¾Î¤Ë¤·¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤¬àÏÂ²Û»Ò〞¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÓæ½¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏÂ²Û»Ò²°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤é¤ä¡Ê¸×²°¡Ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¹ÊóÃ´Åö¤ÎÎ¶¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¡È¤È¤é¤ä¤È¡¢¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¡É¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤è¤¦¡£
ÁÏ¶È¤Ï¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¡£¸ÞÀ¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÄ¹¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÂ²Û»Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤Î¾®Æ¦¤ò¡ÈÌë¤Î°Ç¤Ëºé¤¯Çß¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÌë¤ÎÇß¡×¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿Í¡¦ÃøÌ¾¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¿°ïÉÊ¡£¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¸¶ºàÎÁ¤Ï¾®Æ¦¡¢º½Åü¡¢´¨Å·¤Î3¤Ä¤Î¤ß¤È¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾®Æ¦¤ò¼Ñ¤ëºî¶È¤«¤é¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÍÓæ½¤ÎÎû¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë3Æü´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¼Á¤Ê¸¶ºàÎÁ¤È¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ªºî¤ê¤¹¤ë¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¸åÌ£¤Î¤è¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¡ÊÎ¶¤µ¤ó¡Ë
¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¤¤¤«¤ËÆ±¼Ò¤Î²Û»Ò¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¹¾¸Í»þÂåÁ°´ü¤Î²Û»Ò¸«ËÜÄ¢¤ËµÏ¿¤¬»Ä¤ë¤Û¤É¸Å¤¯¤«¤éºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²Û»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤é¤ä¤Î²Û»Òºî¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡È¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò´î¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤¯¡É¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÊÀ¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Èº£¡¢¤È¤é¤ä¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡É¤ò¹Í¤¨¡¢Îå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ¶¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶òÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡×¡£¤È¤é¤ä¤Ï¾ï¤ËÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¸×²° ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Î¶ °°²Â¤µ¤ó
¡ÈÍÓæ½¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÆþ¼Ò¡£¼ç¤Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºîÀ®¡¦ÇÛ¿®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ³°´Þ¤á¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£ÁÏ¶È¤Ï¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¡ª ¸ÞÀ¤µª¤Ë¤âµÚ¤Ö¤½¤ÎÎò»Ë ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
500Ç¯¤âÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÇ»¤µ¤Ï¤â¤Ï¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þµé¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤ÇÍ×½ê¤Î¤ß¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¡ÄµþÅÔ¤Ë¤ÆÁÏ¶È
1586Ç¯¡Ä¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤´Â¨°Ì¡£¸æºß°ÌÃæ¤«¤é¸æ½ê¤Î¸æÍÑ¤ò¾µ¤ë
1695Ç¯¡ÄÇ¯µ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¸Å¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²Û»Ò¸«ËÜÄ¢¡Ö¸æ²Û»ÒÇ·áÁÔ¦¡×¤òºîÀ®
1805Ç¯¡ÄÅ¹°÷¤¬¼é¤ë¤Ù¤´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¹ÔÆ°µ¬½à¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖÙÝ½ñ¡×¤òºöÄê
1869Ç¯¡ÄÅìµþÁ«ÅÔ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢µþÅÔ¤ÎÅ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Åìµþ¤Ø¤È¿Ê½Ð
1879Ç¯¡Ä¶äºÂ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³«Àß¡¢¸å¤ËÀÖºäÉ½¡Ê¸µÀÖºä1ÃúÌÜ¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£
1927Ç¯¡Ä·²ÇÏ¸©Íøº¬·´ÇÀ²ñ¤ËÇò¾®Æ¦¤ÎºÏÇÝ¤ò°ÑÂ÷
1947Ç¯¡Ä¶äºÂÅ¹¤ò³«Å¹¡£°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢»Í¾òÅ¹¡¢¿·´Ý¥Ó¥ëÅ¹¤òÂ³¡¹¤È³«Å¹ ¢¨¸½ºß¤ÏÅ¹Ì¾ÊÑ¹¹¤ä°ÜÅ¾¡¢ÊÄÅ¹
1962Ç¯¡Ä¸½ºß¤ÎÅìÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤ËÇäÅ¹¤òÀß¤±¤ë¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È½ÐÅ¹Âè°ì¹æ
1964Ç¯¡ÄµìËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ò¿·ÃÛ½×¹©¡£¤µ¤é¤ËµÊÃã¤òÊ»Àß¤·¤ÆÀÖºäËÜÅ¹¤ò³«Å¹
1978Ç¯¡Ä¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÎÉ¤¤¿å¤òµá¤á¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÃÏ¤Ë¡Ö¸æÅÂ¾ì¹©¾ì¡×¤ò·úÀß
1980Ç¯¡Ä¥Ñ¥êÅ¹¤ò³«Å¹
1999Ç¯¡Ä¤È¤é¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£ÍâÇ¯¡¢¤È¤é¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«Àß
2018Ç¯¡ÄµìËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡¢ÀÖºäËÜÅ¹¤òÄãÁØ¤Î·úÊª¤Ë²þÃÛ¤·¡¢ÀÖºäÅ¹¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
2024Ç¯¡Ä¶äºÂÅ¹¤ª¤è¤Ó¸×²°²ÛÎÀ ¶äºÂÅ¹¤ò¡ÖTORAYA GINZA¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
¢¥ÂçÀµ12Ç¯Å¹Æ¬¤Ë¤Æ
¢¥¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿²Û»Ò¸«ËÜÄ¢¡Ê²Û»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÄ¢¡Ë
¢£¡Èñ²¡É¤ÏÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¿ ÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤ÌÌ£¤Ø¤ÎÄÉµá
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡Èñ²¡É¤ÎÌ£¤ò¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤é¤ä¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶ºàÎÁ¤À¡£ÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ã¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ä
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¿¡Èñ²¡Éºî¤ê¤«¤é¡¢¤È¤é¤ä¤Î²Û»Òºî¤ê¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤Î¾®Æ¦¡¢À¾É½Åç»º¤Î¹õº½Åü¡¢Å·Á³¤Î»å´¨Å·¤Ê¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¤È¤é¤äÆÈ¼«ÉÊ¼ï¤ÎÇò¾®Æ¦¡ÖÊ¡¤È¤éÇò¡×¡ª
¢§¾®Æ¦
¢§Çò¾®Æ¦
¢§¹õº½Åü
¢§»å´¨Å·
¢£¤È¤é¤ä¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÍÓæ½¡×¤È¡ÖºÇÃæ
¸¶ºàÎÁ¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤é¤ä¤Îñ²¡£¤³¤ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÍÓæ½¡×¤È¡ÖºÇÃæ¡×¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¾¦ÉÊ¤Î´ðËÜ¤Î¥¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤·¡ª
¢£¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤Î´ðËÜ¤Ï¤³¤Î3¼ïÎà
¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾®Æ¦¤Ê¤É¤ÎÆ¦¡¢´¨Å·¡¢º½Åü¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡£Îû¤ê¸Ç¤á¤¿¡ÖÎûÍÓæ½¡×¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¡Ö¿åÍÓæ½¡×¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð·Ê¤äÁð²Ö¤ò±Ç¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Öµ¨Àá¤ÎÍÓæ½¡×¤¬´ðËÜ3¼ï¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ö¡£
¢§ÎûÍÓæ½
¢§¿åÍÓæ½
¢§µ¨Àá¤ÎÍÓæ½
¢£ºÇÃæ¤Ï¤³¤Î3¾¦ÉÊ¤¬ÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Êñ²¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤ºÇÃæÈé¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÍÓæ½¤Ë¼¡¤°¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬ºÇÃæ¡£ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê²Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿°Õ¾¢¤È±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤²ÛÌÃ¡Ê²Û»Ò¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤
¢§¡ÖÌï±É¡×¡Ê238±ß¡Ë
¢§¡Ö¸æÂå¤Î½Õ Çò¡×¡Ê238±ß¡Ë
¢§¡Ö¸æÂå¤Î½Õ ¹È¡×¡Ê238±ß¡Ë
¢£ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤é¤ä
ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤é¤ä¤Îº£¤¬¤¢¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÍÓæ½¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤ì¤ë¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢¥ì¥¢¤ÊÃÏ°è¸ÂÄêÍÓæ½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤È¤é¤ä¡È¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó3000¼ïÎà¤Û¤É¤Î²Û»Ò¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤é¤ä¡£ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÓæ½¤äºÇÃæ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤äµ¨Àá¸ÂÄê¡¦ÃÏ°è¸ÂÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡È¥â¥À¥ó¤ÊÍÓæ½¡É¤¿¤Á¡£ºòÇ¯¤â¤¤¤Á¤´¡¢àÝàê¡¢¿··ª¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿ËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤Ïº£Ç¯¤âÈÎÇä¡£
Éé¤±¤ºÎô¤é¤ºÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡È¥ì¥¢¤ÊÃÏ°è¸ÂÄêÍÓæ½¡É¡£Î¹Àè¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤é¤ä¤ÎÅ¹ÊÞ¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ì£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤é¤ä¤À¤¬¡¢¤É¤¦¿·¾¦ÉÊ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£Á°ÊÇ¤ÇÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Î¶¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö¤È¤é¤ä¤Ç¤ÏËèÇ¯11·îº¢¤ËÍâÇ¯¤Î´³»Ù¡¦²Î²ñ»Ï¤Î¤ªÂê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²Û»Ò¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¼ÒÆâ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê°Õ¾¢¡¦²ÛÌÃ¡Ë¤òÊç½¸¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤È¤é¤ä¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥â¥À¥ó¤ÊÍÓæ½¡É
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÇºà¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤é¤ä¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸½Âå´¶³Ð¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡È¥â¥À¥ó¤ÊÍÓæ½¡É¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÇã¤¤Æ¨¤·¤¿¤é¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·Ì£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡£¥é¥à¥ì¡¼¥º¥óÌ£¤âÅöÁ³Çã¤¤Æ¨¤·¸·¶Ø¡£
¢§¾®·ÁÍÓæ½¡Ö¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡×¡Ê346±ß¡Ë ¢¨2026Ç¯1·î15Æü¡Á2·îÃæ½ÜÈÎÇä
¢£²áµî¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¸ÂÄêÌ£
¢§¡Ö¤¤¤Á¤´¡×
¢§¡ÖàÝàê¡×
¢§¡Ö¿··ª¡×
¢£¡È¤¢¤ó¡É¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÄó°Æ¥È¥é¥ä¤¢¤ó¥¹¥¿¥ó¥É
¥Ñ¥ê¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡È¤È¤é¤ä¤Îñ²¡É¤ÏÍÎ¤Î¿©Âî¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¤â¤è¤·¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥ª¥Ä¤Ê¤â¤Î¡£
¢§¡Ö¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡Î¤³¤·¤¢¤ó¡Ï¡×¡Ê1080±ß¡Ë
¢§¡Ö¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡Î¹õº½Åü¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡Ï¡×¡Ê1080±ß¡Ë
¢£¤³¤Á¤é¤âÉ¬¸«¡ª ¡È¥ì¥¢¤ÊÃÏ°è¸ÂÄêÍÓæ½¡É
¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ì£¤ä°Õ¾¢¤â¤Þ¤¿¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤È¤é¤ä¤Î²°¹æ¤Î¸×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸×ÈÃÌÏÍÍ¤ò°Õ¾¢²½¤·¤¿ÆÃÀ½ÍÓæ½¡ØÀéÎ¤¤ÎÉ÷¡Ù¡¢µþÅÔ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®·ÁÍÓæ½¤Î¡ØÇòÌ£Á¹¡Ù¡¦¡Ø¹õÆ¦²«Ê´¡Ù¡×¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤òÉ½¤·¤¿ÍÓæ½¡Ø»Íµ¨¤ÎÉÙ»Î¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â´ò¤·¤¤
¢§¸æÅÂ¾ìÅ¹¸ÂÄê¡Ö¡Ø»Íµ¨¤ÎÉÙ»Î¡ÙÅß¡ÊÃÝÈé¡Ë¡×¡Ê4320±ß¡Ë ¢¨µ¨Àá¤Ç¿§ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¢§µþÅÔ¸ÂÄê¡Ö¾®·ÁÍÓæ½¡ØÇòÌ£Á¹¡Ù¡¦¡Ø¹õÆ¦²«Ê´¡Ù¡×¡Ê324±ß¡Ë
¢§ÀÖºäÅ¹¡¦µþÅÔ°ì¾òÅ¹¸ÂÄê¡Ö¡ØÀéÎ¤¤ÎÉ÷¡Ù¡ÊÃæ·Á¡Ë¡×¡Ê2160±ß¡Ë
¢£LIVE¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ëºî¤ê¤¿¤Æ¤Î²Û»Ò¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¡¡¡È¤È¤é¤ä¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡É¡ÖTORAYA GINZA¡×
1947Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¤È¤é¤ä ¶äºÂÅ¹¤¬2024Ç¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¡È¤È¤é¤ä¤Î²Û»Ò¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¯¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢¥TORAYA GINZAµÊÃã Å¹Ä¹ ¼Æ粼Àµ¹Ô¤µ¤ó¡§Åìµþ¹©¾ì¡ÊÀ¸²Û»Ò¡¦¾Æ²Û»ÒÃ´Åö¡Ë¢ªµþÅÔ¹©¾ì¡Ê¾Æ²Û»ÒÃ´Åö¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Å¹¡¦²ÛÎÀ¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¡£»ñºàÉôÌç¤ÎºßÀÒ·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇºà¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤ò»ý¤Ä¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ
Á°ÊÇ¤Ç¿¨¤ì¤¿àÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÀÆð¤Ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë»ÑÀª〞¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤é¤äÄ¾±ÄÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤È¤é¤ä¤Î²Û»Ò¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¹¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡ÖTORAYAGINZA¡×¤À¡£
Æ±Å¹ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²Û»Ò¤òºî¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë¡£È¾¸Ä¼¼¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£ºî¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀ¸²Û»Ò¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤¿³ÊÊÌ¡£
¡Öºî¤ê¤¿¤Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡È¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò¾Æ¤¯¡ØÌëÈ¾¤Î·î¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ä²¹¤«¤µ¡¦½À¤é¤«¤µ¡¢Ç»¸ü¤Ê¾®ÁÒñ²¤ÈÆëÀ÷¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Æ粼¤µ¤ó¡Ë
¼ùÎð100Ç¯¤òÄ¶¤¹¿¢ºÏ¤ä¿åÈ×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡¢¿á¤È´¤±¤¬³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¸«¤É¤³¤í¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²Û»Ò¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬³ð¤¦¡£
¡Öº£¸å¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì£¤ä¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Û»Ò¤ò¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Æ粼¤µ¤ó¡£¤³¤³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¡È¤È¤é¤ä¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥³¥³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¸ÂÄêÀ¸²Û»Ò
ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ²Û»Ò¤ÎÁÇºà¤Î¤Û¤«¡¢²ÌÊª¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¤È¤é¤ä¤Îñ²¤È¤ÎÁêÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÀ¸²Û»Ò¤òÄó¶¡¡£¡ÖÌëÈ¾¤Î·î¡×¤ÏÄÌÇ¯¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤ó¤È¤óÀ½¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¢§¡Ö¤¤ó¤È¤óÀ½¡Ø³¾¡Ù¸æÁ·ñ²Æþ °û¤ßÊªÉÕ¤¡×¡Ê2090±ß¡Á¡Ë
¢§¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ ¡ØÌëÈ¾¤Î·î¡Ù¾®ÁÒñ²Æþ °û¤ßÊªÉÕ¤¡×¡Ê1958±ß¡Á¡Ë
¢£¥³¥³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¸ÂÄêÍÓæ½
¢§¡ÖTORAYA GINZA¸ÂÄê¡Ø¤Á¤°¤µ¤«¤ó¡Ù¡×¡Ê2484±ß¡Ë
TORAYA GINZA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-8-17 ¸×²°¶äºÂ¥Ó¥ë4³¬
ÅÅÏÃ¡§03-6264-5200
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00¡ÊL.O. 18:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¸µÆü¡¢Ëè·îÂè2·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÂè3·îÍËÆü¡Ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿TOMMY¡¡¼Ì¿¿¡¿²ÏÅÄ¹ÀÌÀ¡ÊP111¡Ë¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ê¡Åç¥â¥ó¥¿¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ÅÁÅý¤¬À¸¤ó¤ÀÌÚÀ½¤ÎÆÃÊÌ´¶¡£¾¾ÍÕÀ½ºî½ê¡ßHHKB¤¬ÆÏ¤±¤ë¥¡¼¥È¥Ã¥×¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÇ¸°´¶¤¬Ì¥ÎÏ
¢¡ÅÁÅý¹©·Ý¡¦ÎØÅçÅÉ¤È¥â¥ó¥Ù¥ë¤¬¥³¥é¥Ü¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¡ÖÌî¼¿´ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì
¢¡¥Ý¥±¥â¥ó¤¬1919Ç¯ÁÏ¶È¤Î¼¿´ï¤Èî°íð!?¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤¬¼¬³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¾®ÏÐ¤¬ÅÐ¾ì¡ª