¡Ø¸¤¤ò»ô¤¦»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ù£¶Áª¡¡°¦¸¤¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¿´¹½¤¨¤Þ¤Ç
¡Ø¸¤¤ò»ô¤¦»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ£¶Áª
¸¤¤ò»ô¤¦¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é»ô¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤é»ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿½»µï´Ä¶¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤
¸¤¤ò»ô¤¦¾å¤Ç¡¢¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿½»µï´Ä¶¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤
¸½ºß¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¸¤¤ò»ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬ÂçÈ¾¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¸¤¤Ë¤«¤«¤ëÀ¸³¶ÈñÍÑ¤Ï300Ëü～450Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤Ë30Ëü～40Ëü¤«¤«¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅ¤äÆþ±¡Èñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¿³Û¤Î°åÎÅÈñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3.À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¸¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÊø¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¸¤¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¯¾²¡¦½¢¿²»þ¹ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âà¶Ð¸å¤Î²á¤´¤·Êý¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò°¦¸¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¸¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¸¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢»ô¤¤¼ç¡¦°¦¸¤¶¦¡¹ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4.¸¤¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ³°Çñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢³°Çñ¤ÎÍÌµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤¿¿Í¤â¡¢¸¤¤ò»ô¤¦¤È¸¤¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ³°Çñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤ËÀ©¸Â¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢ÍÂ¤±Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÉÑÈË¤Ë³°Çñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°¦¸¤¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¶ËÎÏ¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä¸¤¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
5.´¶¾ðÅª¤Ë¸¤¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¬¤Á
´¶¾ðÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¸¤¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸¤¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶¾ðÅª¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¤¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤·¤Ä¤±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë»ô¤¤¼ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
6.»ô¤¤¼ç¤Î¡ÖµÁÌ³¡×¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤
´ðËÜÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ¤ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ï´¶¾ðË¤«¤Ç¸¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸Â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤é»ô¤¤¼ç¤Îµ¤Ê¬¤ÇÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤ò»ô¤¦Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¿´¹½¤¨
¤³¤ì¤«¤é¸¤¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢µ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â°¦¸¤¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤â¡¢¸¤¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ë¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÅöÁ³½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤â°¦¸¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é´ó¤êÆ»¤»¤º¤ËÁá¡¹¤Ëµ¢Âð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°¦¸¤¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢µÞî±¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸¤¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ò»ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£º£¸½ºß¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ª·Þ¤¨¤ò¸«Á÷¤ëÍ¦µ¤¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤¬¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª