¥³¥¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸»Àô°ìÅÓ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¡Æî°ËÆ¦¤È´ä¼ê¤Ëº£²Æ³«¶È
¥³¥¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸»Àô°ìÅÓ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡Ö¸»Àô°ìÅÓ Æî°ËÆ¦¡×¤È¡Ö¸»Àô°ìÅÓ ´ä¼ê¼¶ÀÐ¡×¤òº£²Æ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
ÅòÎÌ¤äÀô¼Á¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Ê¤É¤ò´ð½à¤ËÇ§Äê¤·¤¿²¹Àô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸»ÀôÎÏ¡×¡¢¸»Àô¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸»Àô²¹·Þ¡×¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼«Á³¤äÉ÷·Ê¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÏªÅ·É÷Ï¤¤äÅò¤±¤à¤ê¼ò¤Ê¤É¤ÎÆþÍáÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸»ÀôÂÎ¸³¡×¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤È¸»Àô¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´ÍýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤äÅÚÃÏ¤ÎÃÏ¼ò¡¦¤ªÃã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸»Àô¾¢Ì£¡×¡¢²¹ÀôÍñ¤äÅò¤Î²Öºî¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸»Àô¼ñ³Ú¡×¤Î5Í×ÁÇ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÂÚºß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¸»Àô°ìÅÓ Æî°ËÆ¦¡×¤ÏÁ´39¼¼¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢¡Ö¸»Àô°ìÅÓ ´ä¼ê¼¶ÀÐ¡×¤ÏÁ´57¼¼¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»À¹²¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬¡£