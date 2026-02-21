¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ª¡© º´Ìî³¤½®¡¢¾×·â¤Î¡È¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡É¡Ö»ß¤á¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×ÇúÂ®¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¢ªÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿¡È¿À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡É¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ä¤í¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 1¡Ý1 ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¡È¹âÂ®¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡ÉßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢°ìµéÉÊ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿¿À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²òÀâ¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£º´Ìî¤Ï³«Ëë¤«¤é23»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿38Ê¬¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÎDF¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ì¥ó¥Ù¥ë¥°¤Ë¤è¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¬¤ì¤ÆÁ°¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç°î¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¤¥§¥Ü¥¢¡¦¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Ìî¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ô¤¤½ÐÂ¤Ç°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤ëÁ°¤ËÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æº¸Â¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¡£Î¾¼Ô¤¬¤â¤Ä¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤Ï¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DAZN¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Å¢ÂçÀ¤»á¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº´Ìî¤Î¼éÈ÷¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¦¡£¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤¹¤ë¤ÈSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö»ß¤á¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö³¤½®¥¹¥´¤¤¤ï¡×¡Ö³¤½®¥Þ¥¸¥¨¥°¤¤¡×¡Öº´Ìî¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤»¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤»¤ë¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï42Ê¬¤ËMF¥Ê¥Ç¥£¥¨¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢64Ê¬¤ËFK¤«¤éMF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ1¡¼1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë¡£º´Ìî¤Ï³«Ëë¤«¤é23»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë