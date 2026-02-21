Æ£°æ´ý²¦¡¡Âè2¶É¤ÏÌðÁÒ¡¡²¦¤Ï¶¦¤ËÃæ½»¤Þ¤¤¡¡ÃëµÙÁ°¤ËÊâ¤òÆÍ¤¹ç¤¤³«Àï
¡¡Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É6´§¡á¤ËÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Ä©¤àÂè51´ü´ý²¦Àï5ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤Ï21Æü¸áÁ°9»þ¡¢¶âÂô»Ô¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤ÎÀè¾¡¤Ç·Þ¤¨¡¢Àè¼ê¤ÏÁýÅÄ¡£Àï·¿¤ÏÌðÁÒ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¶¦¤Ë²¦¤ÏÃæ½»¤Þ¤¤¤Ë¹½¤¨¤¿39¼êÌÜ¡¢ÁýÅÄ¤¬3¶Ú¤ÎÊâ¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ³«Àï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë»ý¤Á»þ´Ö4»þ´Ö¤«¤é39Ê¬¤òÅê¤¸¤Æ¹ÍÎ¸¤ËÄÀ¤ó¤ÀÆ£°æ¤¬¼«Á³¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ42¼êÌÜ¡¢Æ£°æ¤¬8¶Ú¤ÎÊâ¤òÆÍ¤½Ð¤¹¡£Ãë¿©µÙ·ÆÁ°¤«¤é¶ÉÌÌ¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Àµ¸á¤«¤é1»þ´Ö¤ÎÃë¿©µÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ»þ´Ö¤ÏÁýÅÄ¤¬49Ê¬¡¢Æ£°æ¤Ï1»þ´Ö50Ê¬¡£Ãë¿©¤ÏÎ¾¼Ô²Ã²ì²ûÀÐÊÛÅö¡£¤Î¤É¤°¤í¤Î±ö¾Æ¤¤äÇ½ÅÐµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢³ª¤á¤·¤Ê¤É¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï17¡¢18Æü¤ËÏÂ²Î»³»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ1¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿Âè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É¤«¤éÃæ2Æü¡£½é¤á¤Æ3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿2ÆüÀ©ÂÐ¶É¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âÇÔ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£