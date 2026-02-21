µÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï°Åµô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ìºý¡£¡Ö°¤º´¥öÃ«¤Î°Åµô¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï°Åµô¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦µÜÂô¤µ¤ó¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²ÏÀî¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ²áÄø¤Ç°Åµô¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Åµô½ä¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¦郄»³±ÑÃË¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö郄»³¤µ¤ó¤Î°Åµô°¦¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ë¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Åµô¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜÂô¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°Åµô¤Ï¡©
¡Ö°¤º´¥öÃ«¤Î°Åµô¤Ç¤¹¡£¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤¿ºÙ¤¤Æ»¤Ç¡¢ÏÆ¤Ë¤ÏÂÝ¤ä¿å¤ò¹¥¤à¿¢Êª¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤È²¼¤«¤é¼¾µ¤¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³¸¤ò¤µ¤ì¤Æ²¿10Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿å¤ÎÂ¸ºß¤¬³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°Åµô¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤ÎÎò»Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°Åµô¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¼«Á³¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢»þ¤Ë¼«Á³¤ò±ø¤·¤¿¡¢Èá¤·¤¤²áµî¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¡¢°Åµô¤òÎÐÆ»¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºÆ³«È¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼«Á³¤È¼Ò²ñ¤Î´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¼è¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜÂô¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ«ÈæÀ»»Ò¤¬É×¤Î°äÂÎ¤ò¸íÇ§¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âè1ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µÜÂô¤µ¤ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡¢¼¹Ù¹¤ËÀ»»Ò¤é¤òÄÉ¤¦¥´¥·¥Ã¥×»¨»ï¤Îµ¼Ô¡¦Å·Æ¸ÌïÀ¸¤À¡£
¡ÖÅ·Æ¸¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ç±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅ·Æ¸¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ï£Á£É¤ÎÀ¸À®²èÁü¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±³¤ÈËÜÅö¤Î¶ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëÈà¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿¤«»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢°äÂÎ¸íÇ§¤ÎÆæ¤ÈÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµ¼Ô¤À¤Ã¤¿Å·Æ¸¤Î²áµî¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅ·Æ¸¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±³¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Èµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Èà¤Î¿Í´ÖÀ¤äÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾°æÈþ½ï¡¡¼Ì¿¿¡§TOWA
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§KUBOKI¡Êaosora¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ ¾± ¾»Ê
¤ß¤ä¤¶¤ï¡¦¤Ò¤ª¡ü1994Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Øhis¡Ù¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£23Ç¯¸ø³«¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè16²ó¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡ØñÙ¤·³¨¤Î²ç¡Ù¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡ØÉö¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ø°Åµô¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹!¡Ù
¡Ê郄»³±ÑÃË¡¢µÈÂ¼ À¸¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°Åµô¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿Àî¤ä¿åÏ©¤Ê¤É¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ë³¸¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡£°Åµô¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÃø¼Ô2¿Í¤¬¡¢Å´Æ»¤È°Åµô¤Î´Ø·¸¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤È°Åµô¤ÎÀï¤¤¤ÎÎò»Ë¡¢Ç¤Ï°Åµô¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é°Åµô¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£ÃÏÊý¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°Åµô¤â¾Ò²ð¡£°Åµô¤òÊâ¤±¤Ð¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî¤Îº²¤ÈÅÚÃÏ¤Îµ²±¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù
µÓËÜ¡§¤ª¤«¤¶¤¤µ¤È¤³¡¡±é½Ð¡§¹ñËÜ²í¹¡¢°ÂÎ¤ËãÎ¤¡¢ÊÝºä¾¼°ì¡¡
½Ð±é¡§¾¾²¼Æà½ï¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¡¢Í¾ µ®Èþ»Ò¡¢°ÂÅÄ ¸²¡¡Ëè½µ·îÍËÌë10»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡üÄ«ÈæÀ»»Ò¤Î¤â¤È¤«¤éÉ×¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Àî¤Ç»ö¸Î»à¤·¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈµÁÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¤Ç¤ó²°¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1Ç¯¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
