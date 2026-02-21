Disney+Àê¤¤¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡¢À©ºîÂ¦¤¬¼Õºá¡Ä½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤Î¡È»à°øÅö¤Æ¡É¤Ï¡Ö¿ò¹â¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
Disney+¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤Î»à¤òÈÖÁÈ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÕºáÊ¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î20Æü¡¢Disney+¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡ÙÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸¥¿È¤·¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¥Û¥ó¤µ¤ó¤Îµ¾À·¤È¿®Ç°¤Ë¿¼¤¤Âº·É¤òÉ½¤·¡¢°äÂ²¤Ë¤â¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ø±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡ÙÀ©ºîÂ¦¡¢¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¡ÈÀµÅöÀ¡É¤ò¼çÄ¥
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¿Í¤Î±¿Ì¿¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤È»à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÕÌ£¿¼¤¯¿ò¹â¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸Î¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
À©ºîÂ¦¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°äÂ²¤Ë¤ÏÀê¤¤»Õ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·Á¼°¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àê¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Î¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÊý¤Î½ñÌÌÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¡¢¾ÓÁü¡¢»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢½ÐÀ¸»þ¹ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤ÖÌÛÅø¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì½Ê¡¤òµ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°äÂ²¤ª¤è¤Ó¿ÆÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°Æ±°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ú¤Â³¤ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸í²ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£»ØÅ¦¤â¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈÅö»ö¼ÔÁÐÊý¤ÎÍý²ò¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£½ý¤Ä¤¤¤¿°äÂ²¤ÈÃç´Ö¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ë¿´¤«¤é¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥½¥¦¥ëÀ¾ÂçÌç¡Ê¥½¥Ç¥à¥ó¡Ë¶è¹°ºÑÆ¶¡Ê¥Û¥ó¥¸¥§¥É¥ó¡Ë¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤Î¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¥Û¥ó¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸Î¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¡¢»àË´»þ´ü¤ò¤â¤È¤Ë»à°ø¤òÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¸øÌ³°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢ÌÁ¡¦¾ÃËÉ¸øÌ³°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤â¡¢¡Ö½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ¸øÌ³°÷¤Î»à¤Ï¡¢¿äÍý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤â¡¢¶¥Áè¤Î¥Í¥¿¤Ç¤â¡¢¸ä³ÚÅª¤Ê¾ÃÈñ¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀâÌÀ¤È¼Õºá¤òÍ×µá¤·¤¿¡£