¡Ö»ä¤½¤ì¸«¤¿»þ¡¢¤¨¤Ã¡Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ä¸ÞÎØ¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¾ìÌÌ¡ÄÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ä¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£²£±Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Ë´¶Æ°¤òÉ½¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬¡ÖÎý½¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡ØÌÀÆü¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¡Á¤¹¡Ù¤È¤«¡Ä¡£»ä¤½¤ì¸«¤¿»þ¡¢¤¨¤Ã¡Ä¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Æ°¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¾Íµ¤È¤¤¤¤¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¿Í¤¬Îã¤¨¥á¥À¥ë¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¡£¼¡¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£