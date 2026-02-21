F1¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÜ¤»¤¿´ñÁÛÅ·³°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤â¡©¡¡¥ë¥Î¡¼¤¬¸Ø¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡¡25Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Î5¥¿¡¼¥Ü¤Ø¡ª
13¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥¹F1¡Ê1995Ç¯¡Ë
1995Ç¯¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÏÃÏÌ£¤Ê¥¨¥¹¥Ñ¥¹¤ÎÈ¯Çä10¼þÇ¯¤òÇÉ¼ê¤Ë½Ë¤ª¤¦¤È·è¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÇÉ¼ê¡×¤È¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼FW14-B¤Î3.5L V10¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê800ps¡Ë¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁö¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ïº£¤â·òºß¡ª ¿·À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡Ú¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¤È¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü3E¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´50Ëç
¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢4¿Í¾è¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é0-100km/h²ÃÂ®2.8ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ312km/h¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¥¨¥¹¥Ñ¥¹F1¤Ç¤¢¤ë¡£40¥Ð¥ë¥Ö¤ÎV10¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥·¥ã¥·¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³ê·Î¤Ê¤Û¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥¹F1¤ÏÎÌ»º²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
13¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥¹F1¡Ê1995Ç¯¡Ë
14¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ (1996Ç¯)
¥ë¥Î¡¼¤¬½¾ÍèÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡£ABS¤â¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÅëºÜ¤»¤º¡¢°ìÉô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¹¤éÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«790kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë°Â¤¤¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ê¡¼¥¼¤Ë´°Á´¤Ë±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«1726Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
14¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ (1996Ç¯)
15¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ªV6¡Ê2001Ç¯¡Ë
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ë¾åºÇ¤â²á·ã¤Ê¥¯¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥ªV6¤Ï2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±ó¤¤ÁÄÀè¤Ç¤¢¤ëR5¥¿¡¼¥Ü¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¥ß¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï230ps¡Ê¥Õ¥§¡¼¥º2¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë255ps¤Ë¶¯²½¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢R5¥¿¡¼¥Ü¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉý¹¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¤ÈÎ¾Â¦¤ËÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¹â½ÐÎÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥ê¥ªV6¤ÎÉ¾È½¤ò¾¯¡¹Íî¤È¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡©
15¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ªV6¡Ê2001Ç¯¡Ë
16¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ª182¡Ê2004Ç¯¡Ë
¥¯¥ê¥ªV6¤ÏÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ë¥Î¡¼¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¤Û¤ÜÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥ªV6¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿182¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÅÍÍ¤¬Â¸ºß¤·¡¢º®Íð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¡Ö¥«¥Ã¥×¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢182ps¤Î¹â²óÅ¾·¿2.0L 16¥Ð¥ë¥Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁ´¼Ö¶¦ÄÌ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¼¼ÂÁõÈ÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¯¥ê¥ª182¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¡¢ºÇ¤â½Å¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤â1100kg¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¡£¼ê¤ËÆþ¤ë¤¦¤Á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
16¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ª182¡Ê2004Ç¯¡Ë
17¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ª182¥È¥í¥Õ¥£¡¼ (2005Ç¯)
¥¯¥ê¥ª182¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¥¯¥ê¥ª182¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¯¥ê¥ª182¥«¥Ã¥×¤Ë¾®ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢º£¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤Ü±Ñ¹ñ»Ô¾ìÀìÍÑ¡Ê¥¹¥¤¥¹¤Ë¤â50ÂæÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ë¤Ç¡¢500Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥«¥íÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥Á¥å¥ê¥Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ³Íè¤Î¥¶¥Ã¥¯¥¹À½¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥À¥ó¥Ñ¡¼¤À¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢182¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â½½Ê¬ÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¿¿¿ñ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
17¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ª182¥È¥í¥Õ¥£¡¼ (2005Ç¯)
18¡§¥ë¥Î¡¼R25¡Ê2005Ç¯¡Ë
2005Ç¯¤Ë¥ë¥Î¡¼¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ª182¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£F1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
2005Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥Õ¥£¥¸¥±¥é¤ÏV10¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥ë¥Î¡¼R25¤ò¶î¤ê¡¢8¾¡¤È15²ó¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½¤â¼«¿È½é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î°Î¶È¤ÏÍâ¥·¡¼¥º¥ó¤âÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
18¡§¥ë¥Î¡¼R25¡Ê2005Ç¯¡Ë
19¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¬¡¼¥ÌR26R¡Ê2008Ç¯¡Ë
F1¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®¸ù¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¡¼¥ÌÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿RS¥á¥¬¡¼¥Ì230 F1¥Á¡¼¥àR26¡ÊÄ¹¤¤¤±¤ì¤É¤³¤ì¤¬¼ÖÌ¾¡Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬µæ¶Ë¤Î¥á¥¬¡¼¥ÌR26R¤À¡£¥Õ¥ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¡¢·ÚÎÌ¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911 GT3 RS¤¹¤éÀÖÌÌ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ï2008Ç¯¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¿¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥á¥¬¡¼¥ÌR26R¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤Î»¿¼¤Ç¤¢¤ë¡£
19¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¬¡¼¥ÌR26R¡Ê2008Ç¯¡Ë
20¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥¤¡¼¥¸¡¼F1¡Ê2013Ç¯¡Ë
¿ò¹â¤Ê¤â¤Î¤«¤é³ê·Î¤Ê¤â¤Î¤ØÅ¾¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥¥¥¤¡¼¥¸¡¼F1¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥ÈÃÊ³¬¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®·¿EV¤Î¥È¥¥¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ç¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ17ps¤È¹µ¤¨¤á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏF1»ÅÍÍ¤ÎKERS¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤Ï98ps¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ë¥Î¡¼¤Î¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¿¡£500kg¤Î¼ÖÂÎ¤Ë100ps¶á¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òºÜ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
20¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥¤¡¼¥¸¡¼F1¡Ê2013Ç¯¡Ë
21¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡Ê2017Ç¯¡Ë
2012Ç¯11·î¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¤È¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤Ï·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¶¦Æ±³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤È¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶½Ê³¤·¤¿¡£
³«È¯¤ÏÌµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¥±¡¼¥¿¥Ï¥à¤¬ºâÀ¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï´°À®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢2017Ç¯¤ËA110¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ250ps¡¢¼Ö½Å1098kg¤ÎA110¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³×Ì¿Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Ç¤â»ÔÈÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£
21¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡Ê2017Ç¯¡Ë
22¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¬¡¼¥ÌRS¥È¥í¥Õ¥£¡¼R¡Ê2019Ç¯¡Ë
RS¥È¥í¥Õ¥£¡¼R¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆâÇ³µ¡´Ø¤òÅëºÜ¤·¤¿¥á¥¬¡¼¥ÌºÇ¸å¤Î¹âÀÇ½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎËë°ú¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1Âæ¤À¡£2008Ç¯È¯Çä¤ÎR26R¤ÎÀº¿ÀÅª¸å·Ñ¼Ö¤Ç¡¢4ÂåÌÜ¥á¥¬¡¼¥Ì¤ÎRS¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÚÎÌ²½¤òÄÉµá¤·¡¢¥¢¥¯¥í¥Ý¥ô¥£¥Ã¥ÁÀ½¥Á¥¿¥ó¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¤ä·ÚÎÌ¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤òÇÑ»ß¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï·ÚÎÌ¤Ê6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¡¼¥Ü¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÁªÂò²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ê¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ÏR26R¤è¤ê37ÉÃ¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ2019Ç¯Åö»þ¡¢¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼R¤Ï7Ëü2000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1500Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
22¡§¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¬¡¼¥ÌRS¥È¥í¥Õ¥£¡¼R¡Ê2019Ç¯¡Ë
23¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¡Ê2024Ç¯¡Ë
¥ë¥Î¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÌç¤Ï¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢¿··¿¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯É½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬EV¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¤ä¤¬¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¿¿¿ñ¤Ë²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇÂç220ps¤òÈ¯´ø¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1500kgÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£A290¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬´°Á´¤Ë¶¦Â¸¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
23¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¡Ê2024Ç¯¡Ë
24¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¥¦¥ë¥Æ¥£¥à¡Ê2024Ç¯¡Ë
A290¤Ç¿·¤¿¤Ê¾Ï¤¬³«¤«¤ì¤¿°ìÊý¡¢A110¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Î¤¬¥¦¥ë¥Æ¥£¥à¤À¡£
A110 R¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢50ps¤Î½ÐÎÏ¸þ¾å¡Ê350ps¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥ª¡¼¥ê¥ó¥ºÀ½¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢AP¥ì¡¼¥·¥ó¥°À½¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¶¯²½¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¡£A110¤Îµæ¶ËÈÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«110Âæ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Î¥¦¥ë¥Æ¥£¥à¤Ï27Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó5800Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿R¥â¥Ç¥ë¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
24¡§¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¥¦¥ë¥Æ¥£¥à¡Ê2024Ç¯¡Ë
25¡§¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü3E¡Ê2025Ç¯¡Ë
¥ë¥Î¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇºÇ¶áÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë5¥¿¡¼¥Ü3E¤À¡£1980Ç¯¤ÎR5¥¿¡¼¥Ü¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ2024Ç¯Ëö¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯1980Âæ¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¸½¹Ô5 E¥Æ¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢³°´Ñ¤Èµ¡¹½¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯²½¡¦³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Ç¡¢5¥É¥¢¤«¤é3¥É¥¢¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢½éÂåR5¥¿¡¼¥Ü¤Ë¶á¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£¸åÎØ¤Îº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢540ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¥ë¥Î¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤òº£¸å²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
25¡§¥ë¥Î¡¼5¥¿¡¼¥Ü3E¡Ê2025Ç¯¡Ë