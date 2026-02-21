¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¿·°æÆüÏÂ¡¡Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï2É¤¤Î°¦¸¤¡¡µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¡Ä
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Àá´Ö¤¹¤Ç¤Ë2¾¡¤òµó¤²¡¢Íª¡¹¤ÈºÇ½ªÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¿·°æÆüÏÂ¡Ê23¡á°ËÀªºê¡Ë¡£4·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë26Ç¯Á°´ü¥é¥ó¥¯¤Ç¼«¿È½é¤ÎSµé¡Ê28°Ì¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£¼«Âð¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¥¤¥Á¥í¡¼·¯¡Ê17¡Ë¤È¸×ÂÀÏº·¯¡Ê7¡Ë¤À¡£¸¤¼ï¤Ï¡Ö¥µ¥ë¡¼¥¡×¡£Â¤¬Ä¹¤¯¡¢Í¥Èþ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¾®1¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç·»¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤Þ¤¹¡×
¡¡¸×ÂÀÏº·¯¤â²Ä°¦¤¤À¹¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Î°¦¾ð¤¬¥¦¥¶¤¤¤è¤¦¤Ç·ù¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÇÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¯¤ÆÉô²°¤Ç1¿Í¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÈÂç¾æÉ×¤«¤¤¡©¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ì¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÏ¤¬Í¯¤¯¡£3ÆüÌÜ¤ËÃ¡¤½Ð¤·¤¿¶¥Áö¥¿¥¤¥à3ÉÃ367¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡£¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ÆÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤«¡£4ÆüÌÜ¤Ï8R¤ËÅÐ¾ì¤À¡£