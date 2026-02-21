»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ö·¯¤ò¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤é¡Ä¡×¡¡SUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¡ÈÇÛÌò¡É¹Í¤¨¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹½ÁÛËÄ¤é¤à¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ØÂè68²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Î²ñ¾ì¤Ç·É°¦¤¹¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢µÇ°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡õ½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î³Ú¤·¤²¤Ê¡ÈÉñÂæÎ¢¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½ÂÃ«¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤ÇËãÌôÌ©Çä¿ÍÌò¤È¤·¤Æ±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¤·¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö·¯¤ò¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢·¯¤ÏÆÒ¼¡Ïº¤Î»ÒÊ¬¤Ç¡¢µÊÃãÅ¹¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ...¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¡¢³Ú¤·¤²¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö·¯¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢ÇØÃæ´Ý¤á¤¿»Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Ï¡Ö²¶¡¢°ìÀ¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ªÏÃ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÏÃ¡×¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¯¡È°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡ÉÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¤Í¡×¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤Î»ÒÊ¬ ¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
