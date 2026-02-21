µð¿Í¡¦Â§ËÜ¹·Âç¡¡¤¢¤¹22Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë¡×
¡¡³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê(35)¤¬¤¢¤¹22Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ÇÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡Ö·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¡£ÆâÍÆ¤â¤â¤Á¤í¤óµá¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²ÝÂê¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤òÄÙ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ï½çÄ´¤Ç¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£