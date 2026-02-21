ÆàÎÉÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á♡¼¯¤Î¥¢ー¥È¤â¤¹¤Æ¤¤ÊJW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ÚµÒ¼¼ÊÔ¡Û
ÆàÎÉ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿Ž¢JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉŽ£¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ»þ¤ÎÄ«¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎµÒ¼¼
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëŽ¢JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉŽ£¤Ï¡¢¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¿·ÂçµÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó9Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÅ´ÆàÎÉ±Ø¤äJRÆàÎÉ±ØÅì¸ý¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÌµÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à(2¥À¥Ö¥ë)¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£»ÒÏ¢¤ìÎ¹¹Ô¤Ç¤â¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤Ï¼¯¤Î³Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¤Ç¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î²£¤Ë¤Ï¼¯¤ÎÃÖÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
ÁëÊÕ¤Ë¤Ï¥ïー¥¯¥Ç¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Òー¡õ¥Æ¥£ー¥áー¥«ー¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÒ¼¼¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤ê¤¹¤Æ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥¹¥ëー¥à
¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥íー¥Ö¤ä¥»¥Ñ¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬ー¥¼¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢È©¿¨¤ê¤¬¤è¤¯¤ÆÃå¿´ÃÏ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀöÌÌÂæ¤ÏÎ¾Â¦¤«¤éÄÌ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÚºß¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ß¥Ë°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ÏÀö¤¤¾ìÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ïー¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥·¥ã¥ïー¤È¥ì¥¤¥ó¥·¥ã¥ïー¤Î2¤Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢AROMATHERAPY ASSOCIATES(¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ôー¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä)Ž£¤Ç¤¹¡£¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡£
½¢¿²Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¿ー¥ó¥À¥¦¥ó¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤òÂ¥¤¹¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥Ô¥íー¥¹¥×¥ìー¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿´¤ò³«¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
Ž¢SPA by JWŽ£¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë24»þ´Ö±Ä¶È¤ÎŽ¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーŽ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡¢Ž¢JW¥¬ー¥Ç¥óŽ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ïー¥Ö¤äÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¿©ºà¤Ï¤ªÎÁÍý¤ä¤ª°û¤ßÊª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÄ«Ž¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬Ž£¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¼¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥í¥Óー¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¥í¥Óー¤Î±ü¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ö¡õ¥ÐーŽ¢Flying Stag(¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥°)Ž£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ê¼¯¤Î¥¦¥©ー¥ë¥¢ー¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥Ðー¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Ž¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉçõŽ¢¸ÅÅÔ²ÚŽ£¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Ö¥Ã¥Õ¥§Ž¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥¸¥å¥¨¥ë¥ºŽ£¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼èºà¶¨ÎÏ/JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ