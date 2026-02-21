Àî¸ý°ª¡¢ÁÄÉã¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡Ø¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤â°ì½ï¤Ë½Ð±é¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤¸¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤¸¤¤¤Ç¤¹¡×ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿Àî¸ý°ª
¡¡Àî¸ý¤Ï¡Ö1·î3Æü¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤¸¤¤¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¸¤¤¤Î79ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¸¤¤¤ÏÌó4Ç¯Á°¤«¤éÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤µ¤¤¤´¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤«¤éÉÂ±¡¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¸¤¤¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÊüÁ÷Æü¤«¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¡©¤È³§¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼÷»Ê¤ä¤ª¼ò¤Î¤ó¤À¤êÄà¤ê¤â¤·¤Æ¤Í¡£¾åµþ¤¹¤ë»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¤é¤Í¡ª¤Þ¤¿ÀäÂÐ°ì½ï¤Ë¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤¡¤¸¤¤¤ÎÂ¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£À¤³¦°ì¤Î¤¸¤¤¤Ç¤¹ Âç¹¥¤¤ä¤Ç¡×¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÁÄÉã¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Àî¸ý¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¸Á°¡¢ÁÄÉã¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï¡¢1998Ç¯11·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾åµþ¥¬¡¼¥ë¡É¤Ë¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£21Ç¯¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎø¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£25Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
