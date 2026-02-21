¡Ö»ñ»º¤ÏÍÂÃù¶â¤À¤±¡×¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡Ä¶á¤¤¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¶²¤í¤·¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬·Ù¹ð¡Û
ÆüËÜ¿Í¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¡ÖÍÂÃù¶â¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÂÃù¶â°Ê³°¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º¤¬¡ÖÍÂÃù¶â¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï¡Ö¶ä¹ÔÍÂ¶â¡×¤¬°µÅÝÅª¤À¤¬¡Ä
²¤ÊÆ¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ËÀê¤á¤ë¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÎÈæÎ¨¤ÏÁêÅö¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¿µ½Å¤µ¤ò¹¥¤à¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò·ù¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¼Ô¤ÏÊÝ¼éÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥Ö¥ë°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ö³ô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ï¥Ð¥¯¥Á¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¿¿¤ÃÅö¤Ê¿Í´Ö¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¡ÖÃùÃß¤«¤é»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Åê»ñÍ¥¶øÀÇÀ©¤Ê¤É¤âÀ°È÷¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¡×¥ê¥¹¥¯»ñ»º
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ï¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ç¤¹¡Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ä¹ÔÅÝ»º¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ä¹Ô¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤â1,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÍÂ¶â¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½îÌ±¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤âÊ£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤¬¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íè¤ë¤È»ñ»º¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÊÇã¤¨¤ëÊª¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÄ¹´üÄãÌÂ´ü¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀâ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¡ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¸Æ¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ÇÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤¬ÇäÃÍ¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤è¤êÄã¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶âÍ»»ñ»º¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¤ä³°²ß¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¶â¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÌÜ¸º¤ê¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ñ»º¤òÍÂ¶â¡¦³ô¡¦³°²ß¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íè¤ÆÍÂ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¡¢Æ±»þ¤Ë³ô¤È³°²ß¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³ô¤ä³°²ß¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íè¤ë¤È¡¢³ô²Á¤ä³°²ß¤òÃÍ¾å¤¬¤ê¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¾Ü½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤È´ë¶È¤ÎÍø±×¤¬Áý¤¨¤Æ³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¢Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¥É¥ë¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤À¤±µ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íý¶þ¤Ï¾åµ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤Î³ô¤òÇã¤ª¤¦¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥ë¤Î»æÊ¾¤òÊú¤¨¤Æ¿²¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÆüËÜ³ô¤äÊÆ¹ñ³ô¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤òËè·î°ìÄê³Û¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÈÆüËÜ³ôÅê¿®¡¢ÊÆ¹ñ³ôÅê¿®¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÎÈæÎ¨¤òÄã¤á¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ôÅê¿®¤ÎÈæÎ¨¤òÂ¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×
Ï«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤¬Â³¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÉ®¼Ô¤¬ÊÆ¹ñ³ôÅê¿®¤òÁ¦¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Éü¶½»ñºà¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹©¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¶¡µë¤Ï¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÂÊ¬¤ÏÍ¢Æþ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÍ¢ÆþÂå¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¥É¥ëÇã¤¤¼ûÍ×¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¥É¥ë¤¬µÞÆ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ôÅê¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÇä¤Ã¤ÆÉü¶½»ñºà¤äÀ¸³èÍÑÉÊÅù¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ë¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤Û¤ÜÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÆ¹ñ³ôÅê¿®¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ºâÀ¯ÇËÃ¾¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡Ä
É®¼Ô¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯ÇËÃ¾¤ò¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢³°²ß¤òÂ¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ºâÀ¯ÇËÃ¾¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È³§¤¬°ìÀÆ¤Ë±ß¤ò¥É¥ë¤ËÎ¾ÂØ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤¬µÞÆ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºâÀ¯ÇËÃ¾¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ëÆü¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑÅù¡¹¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢¸¶¹ÆÅù¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¶É¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTHE GOLD ONLINE¡×¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È