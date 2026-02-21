¹â¾¾¶õ¹Á¤ÎºòÇ¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ìó224Ëü¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¡¡¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ50Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾¶õ¹Á¤ÎºòÇ¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ìó224Ëü¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¾¾¶õ¹Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç223Ëü8703¿Í¤ÈÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê9.6%Áý¤¨¤Æ1989Ç¯¤Î³«¹Á°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¹ñÆâÀþ¤¬5.7%Áý¤Î171Ëü¿Í¹ñºÝÀþ¤¬24.7%Áý¤Î52Ëü¿Í¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê½é¤á¤Æ50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤«¤é¾å³¤Àþ¤¬3·î¤Þ¤Ç±¿µÙ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹3·î31Æü¤«¤é³ø»³Àþ¤¬½µ3±ýÉü¤Ç¿·¤¿¤Ë½¢¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸©¤Ïº£¸å¡¢¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï»¥ËÚ¤äÀçÂæ¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤Î¿·µ¬Ï©Àþ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£