¡ã²¶¤Î²È»ö¤Ï´°¥Ú¥¡Ä¡©¡ä²È»ö¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ö°é»ù¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ä¡ÚÂè11ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
²¶¡Ê¥¿¥¯¥ä¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥¨¥ê¤È2ºÍ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥«¥Ê¥¿¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¤¬¿¦¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤¬²È¤ÏÂçË»¤·¤ÊÆü¡¹¡£¤À¤«¤é²¶¤ÏÆÀ°Õ¤Ê²È»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¥¨¥ê¤Ï²¶¤¬Íê¤ó¤À¾¯¤·¤Î²È»ö¤¹¤é¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢µÙÆü°ì½ï¤Ë¸ø±à¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤É¤È¸À¤¦¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥¿¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê²¶¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼Â²È¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢Êì¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥¨¥ê¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¶¤Ï¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥¨¥ê¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¸ø±à¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¶¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤²È»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤Ò¤È¤ê²È¤Ë»Ä¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤²È»ö¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£²È¤¸¤å¤¦¤òËá¤¾å¤²¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤È¤µÁÊì¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¥¨¥ê¤Ï²¶¤¬´°àú¤Ê²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÉÔËþ¤½¤¦¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥¨¥ê¤ÎË¾¤ß¤Ï¡Ö²¶¤È°ì½ï¤Ë°é»ù¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°é»ù¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£²¶¤Ï°é»ù¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤»¤º¡¢²È»ö¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤²È»ö¤òÁª¤Ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤°é»ù¤òÂÎ¤è¤¯¥¨¥ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡£
¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎ¨Àè¤·¤Æ²È»ö¤ò¤¹¤ë¶¨ÎÏÅª¤ÊÉ×¡×¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤é¤ì´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÁÊì¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö°ì½ï¤Ë°é»ù¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤«¤¹¤á¤ë¡£¥¨¥ê¤Ï²¶¤Ë²È»ö¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ²¶¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
²¶¤Ï¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥¨¥ê¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¸ø±à¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¶¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤²È»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤Ò¤È¤ê²È¤Ë»Ä¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤²È»ö¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£²È¤¸¤å¤¦¤òËá¤¾å¤²¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤È¤µÁÊì¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¥¨¥ê¤Ï²¶¤¬´°àú¤Ê²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÉÔËþ¤½¤¦¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥¨¥ê¤ÎË¾¤ß¤Ï¡Ö²¶¤È°ì½ï¤Ë°é»ù¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°é»ù¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£²¶¤Ï°é»ù¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤»¤º¡¢²È»ö¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤²È»ö¤òÁª¤Ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤°é»ù¤òÂÎ¤è¤¯¥¨¥ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡£
¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎ¨Àè¤·¤Æ²È»ö¤ò¤¹¤ë¶¨ÎÏÅª¤ÊÉ×¡×¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤é¤ì´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÁÊì¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö°ì½ï¤Ë°é»ù¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤«¤¹¤á¤ë¡£¥¨¥ê¤Ï²¶¤Ë²È»ö¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ²¶¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò