¥Ö¥é¥Ã¥¯ÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÔ¾òÍý¤ÈË½ÎÏ¤ÎÔ°ÔÆ¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÀÄÇ¯¤ÎØåÇº¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯ÃÏÄì¿Í3¹æ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì¸®¤Î¡Ö²È¡×¤ò¤á¤°¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿µ²±¤ò¡¢Ë¾÷¤Ê¸ì×Ã¤Ç·úÃÛÊª¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤®¾å¤²¤¿¡¢Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¡£Î¾ºî¤ÏÂè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Î¤Á¤ËÄ»»³¤µ¤ó¤ÏÆ±ºî¤ÇÂè174²ó³©Àî¾Þ¤â¼õ¾Þ¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢½ñÀÒ¡Û¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù
Áª¹Í°Ñ°÷¤â¡Ö¹¥ÂÐ¾È¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿Æóºî¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·àºî²È¡¢·úÃÛ»Î¤È¤¤¤¦Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¡£Â£¾Þ¼°¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¹âÍÈ´¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤È¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
――º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢Ìî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤ÎÂ£¾Þ¼°¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÂ£¾Þ¼°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æº£¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤«¡£
Ä»»³¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¡¢Â£¾Þ¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÍâ¡¹Æü¤°¤é¤¤¤ËÈ¯Ç®¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
3¹æ¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£
Ä»»³¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Ç®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤Ä¥¤êµÍ¤á¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢º£Ç¯¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¾Þ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¬¤é¤¬¤é¤¬¤é¤Ã¤ÈÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
3¹æ¡¡¤½¤Ã¤«¡¢ÂçÊÑ¤ä¡£
Ä»»³¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
3¹æ¡¡ËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÄ»»³¤µ¤ó¤è¤êÇ¯Îð¤¬¤Ò¤È²ó¤ê¤°¤é¤¤¾å¤Ç¡¢±é·à¤Î»Å»ö¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ó¤ËÉâ¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Å·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï½Í¡¹¤È¡¢¼¡¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÄ»»³¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼¡¤Û¤ó¤Þ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä»»³¡¡¤½¤³¤Ï¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤â½Í¡¹¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê·ë¤ÓÉÕ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÏÃ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ä»»³¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÆÉ½ñÂÎ¸³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Î¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤Îº¢¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿ËÜ¤ò±äÂÚ¤·¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¸¶ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢½ãÊ¸³Ø¤ò°Õ¼±Åª¤ËÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå¤ÎÈ¾¤Ð¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÃÙ¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é³©Àî¾Þ¤È¤«Ìî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤È¤«¤òÆÉ¤ßµù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡¼«Ê¬¤â¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ØÇ¥¿±¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¤ÎÊ¸¸ËÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ö¥É¥ß¥È¥ê¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤¬¤Û¤ó¤Þ¾×·â¤Ç¡£¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÀí¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡£
Ä»»³¡¡±¨Þ÷¤¬¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó·ÐÍ³¤Ç½ãÊ¸³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½ãÊ¸³Ø¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤â½ñ¤±¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤ÎÈôÌö¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¼ÂºÝ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´Á³½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÎÄ«¤Î»þ´Ö¤È¤«¡¢ÃëµÙ¤ß¤È¤«¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä½ñ¤Â³¤±¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡Ä»»³¤µ¤ó¤Ï·úÃÛ»Î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³Ø¤¬·úÃÛ·Ï¤Î³Ø²Ê½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³Ø±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·úÃÛ¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ëー¥È¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç·úÃÛ¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¤ÏÍý·Ï¤Ç¡¢ÊªÍý¤È¤«¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ÝÂç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ð¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ý½Ñ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À»Ð¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Íý·Ï¤È·Ý½Ñ¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È·úÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËÍ¤Ê¤ê¤Î¿ô¼°¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ýÏÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡¤ª¤â¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ËÜÆÉ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¥Ç¥«¤¤¡£¥²ー¥à¤Ï¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¤âËÜ¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è¤â´Þ¤á¤Æ²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¹â¤Îº¢¤Ë¿Æ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Â¼¾å½Õ¼ù¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ºÂ¼¾å½Õ¼ùºîÉÊ¤òÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÂ¼¾åÎ¶¤È¤¤¤¦ºî²È¤â¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ¼¾åÎ¶ºîÉÊ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÊ¸·Ý»ï¤á¤Ã¤Á¤ãÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¡¢³©Àî¾Þ¤ÎÁªÉ¾¤È¤«¡¢º£¤Ç¤âÂç¹¥Êª¤Ç¤¹¡£
――3¹æ¤µ¤ó¤Ï·àÃÄ¡Ö¤â¤â¤Á¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë·àºî²È¤Ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤°¤é¤¤±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â±é·à¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
3¹æ¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·ÆþÀ¸´¿·Þ¤Î¥µー¥¯¥ë¤Î¥Öー¥¹¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬±é·à¥µー¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡£±é·à¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥µー¥¯¥ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Î¤Á¤Ë¥Ô¥ó¥¯ÃÏÄì¿Í1¹æ¡¢2¹æ¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¥éー¥á¥ó¥º¤Î¾®ÎÓ¸ÂÀÏº¤Îµº¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¾å±é»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é½ñ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢2¹æ¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´¶Æ°¤Ë»÷¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·àºî²È¤È¤·¤Æ½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä»»³¡¡¾®Àâ¤Ï¤â¤È¤â¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
3¹æ¡¡¤¤¤¨¡¢¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡¢¤¢¤ëÊ¸·Ý»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤ì¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö¾®Àâ½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦½ñ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìºîÌÜ¤Ï»ä¾®Àâ¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢Ê¸·Ý»ï¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ï»ä¾®Àâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî²È¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤ÈÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢20Âå¤Îº¢¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬°ìÈÖ¶¯Îõ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
Ä»»³¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼èºà¤È¤«¤Ï――¡£
3¹æ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µº¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥µー¥Á¤ò½Å¤Í¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¾®Àâ¤À¤·¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£10Ç¯¤È¤«20Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢µ²±¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¶¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤ÁÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïµõ¼Â¤Î¶³¦Àþ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡·àºî²È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤æ¤¨¤«¡¢³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊª¸ì¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òËÁÆ¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢¤Û¤ó¤È¶¯Îõ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯·úÃÛ»Î¤ÎºÊ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç°ì½ï¤ËÀß·×¤·¤¿²È¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ä¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡¢¸½¾ì¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¼ê¤Ä¤¡¢Èà¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²È¤Î±¢±Æ¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢Ä»»³¤µ¤ó¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ê¥µー¥Á¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©
Ä»»³¡¡¼«Ê¬¤Î²È¤ò¹¹ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤«¤é·ú¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½½µ¤Ë°ì²ó¤°¤é¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÈË¤¯¸½¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í½ñ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¥µー¥Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öµ²±¡×¤ÎÉÁ¤Êý¤È¡ÖÆÉ¼Ô¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ
――¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ï²òÂÎ¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿°ì¸®²È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤³¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ½»¿Í¤À¤Ã¤¿»°Âå¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¡¹¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²È¤¬½É¤·¤Æ¤¤¤ëµ²±¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬åÌÌ©¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤Îµ²±¤¬¤³¤Á¤é¤Ø¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¹æ¡¡ËÍ¡¢¤â¤¦²¿²ó¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢é®¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Àß·×¤·¤¿²È¤Î¼è¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡£Àß·×»Î¤Îé®¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¼è¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èà¤Î½êÂ°¤¹¤ëÀß·×»öÌ³½ê¤ÎÄ¹¤¬¡Ö¤¨¤¨¼è¼ê¤ä¤Ê¡×¤È¤Ò¤È¸À¤À¤±Ï³¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬é®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´ò¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ë¤Ï¼è¼ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢é®¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éËÁÆ¬¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢ÀÄÇ¯¤¬¿åÌÌ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë°ìËÜ¤ÎÀþ¤ò°ú¤¯¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤Î°ìÉ®¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ìËÜ¤ÎÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈà¤Î¼ê¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÀþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¼¹É®¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ä¤ß¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¡¢Ï¢¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î´¶³Ð¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ï°ì¸®¤Î²È¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¤¢¤ë¼ï¤ÎÁÏºîÏÀ¤À¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ÁÏºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÖÅÙ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¤Îµ²±¤¬¥ê¥¨¥¾¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë±é·àÅª¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ä»»³¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤¬ËÍ¼«¿È¤ÎÁÏºîÏÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¼«³Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±é·àÅª¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï±é·à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁÂ¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ²±¤ÎÉÁ¤Êý¤È¤«°·¤¤Êý¤Ë¡¢¤É¤³¤«¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
3¹æ¡¡¤½¤â¤½¤â±é·à¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤·Ý½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÇ½¤Î·Á¼°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ´¸¸Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ì¤Îý¤ä¼¹Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤«¤Ä¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£°ÊÁ°¡¢Ç¼´½»Õ¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢±é·à¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àµ·¼°¤À¤ÈËÍ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤Î±é·à¤Èµ²±¤Î´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖËÍ¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¤¢¤ëÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤¬¡¢Èà¤Î°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥ß¥É¥ê¥«¥ï¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¾å»Ê¤Î´Ö¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ì¡¢°»¤ÈÊÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤¬ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤É¹ó¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£Ä»»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä»»³¡¡½éÆÉ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÆÆÉ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¶¯Îõ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤é¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½õ¼êÀÊ¤«¤éÆ±Î½¤¬Å¾¤²Íî¤Á¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ÎËÍ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ç¤Ï½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¾å»Ê¤Î¥ß¥É¥ê¥«¥ï¤µ¤ó¤È¡ÖËÍ¡×¤¬¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤À¤ê¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î¶²¤í¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖËÍ¡×¤¬ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢³è¤³è¤¤ÈÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤À¤±°Û¼Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÁ÷¶È¤Î¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Å¥½¤¤Êª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î¥·ー¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
3¹æ¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µº¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¿©»ö¤Î¥·ー¥ó¤òÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Ì£¤ä¹á¤ê¤Ï¡¢¼õ¤±¼ê¤ÎÌ£³Ð¤äÓÌ³Ð¤ËÄ¾¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¥Ö¥ëー¥«¥éー¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î´À¤ÎÆ÷¤¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¡£¤±¤É¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ß¥¹¥É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢´°Á´¤ËÁÏºî¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥·ー¥ó¤¬¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ´¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ä»»³¡¡¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡¢ÀäÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²¼ÉÊ¤ÊÊý¸þ¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤¬Å¬µ¹¡¢¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
3¹æ¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤·¤ó¤É¤¤¥·ー¥ó¤ÏÃ¯¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¾Ð¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÉ¤ßÌ£¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
――¥·¥ê¥¢¥¹¤È¥æー¥â¥¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë3¹æ¤µ¤ó¤Îºî²ÈÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
3¹æ¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±é·à¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¡¢¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â½ñ¤»Ï¤á¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÀÚ¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤´¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¤Î¼Á´¶¤ò¤É¤¦¥¯¥ê¥¢¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÆÉ¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÁÆ¬¤Î¿ô¥Úー¥¸¤¬ÆÉ¼Ô¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¤à¤·¤í¡¢ËÁÆ¬¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä»»³¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤½¤³¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÁ´ÂÎ¤ä¼¼Æâ¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÁ¼Ì¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄó¼¨¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¿ô¥Úー¥¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÇã¤ª¤¦¤È»×¤¦¿Í¤Ê¤ó¤«¤ª¤é¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
3¹æ¡¡¤±¤É¡¢Ä»»³¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß¼ê¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤«¤â¡£¿·¿Í¾Þ¡Ê»°ÅÄÊ¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡Ë¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÁ°¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ä»»³¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Â¿¤¯¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤º¤ÏÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤É¤¦ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢À¤¤Ë½Ð¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤º¤Ã¤ÈÀè¤ÎÏÃ¡£¼õ¾Þ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
3¹æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤¡¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âËÍ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¾®ÀâÅª¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä»»³¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏºîÉÊ¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö»ä¡×¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°ÅÄÊ¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤Ï°ì¿Í¾Î¡Ö»ä¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿ÆÀ¤Âå¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¾®ÀâÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¥»¥ê¥Õ¤Î¤à¤º¤«¤·¤µ
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Æ°¤«¤·Êý¤âÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÈÆÉ¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÍ¡×¤Î²áµî¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë²È¤Îµ²±¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤ÏÐíâ×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖËÍ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤è¤ê¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤ËÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡£Èà¤¬°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉáÄÌ¡£¤½¤¦¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¡×¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤«¡Ä¡Ä¡£²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤Ï¼«Á³¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æþ¼Ò¼°¤Ç¥¤¥¹¤ËºÂ¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤«¡¢ÉÑÈË¤ËÂÃ¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤«¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤«¤ò·è¤á¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÊªÂ¤·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²È¤¬µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÊâ¤º¤Ä¿µ½Å¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¹æ¡¡¸ÀÍÕ¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸Æ¤Ó¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿ÍÊªÁü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤«¤Ê¡£
Ä»»³¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Ìî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¯ºÝ¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
3¹æ¡¡¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ø¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡Ö±é¤¸¤ë¡×¿ÍÊª¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
3¹æ¡¡¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤½¤ó¤Ê½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ²È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±é·à¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÈÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯ÃÏÄì¿Í¤Î½ñ¤¯µº¶Ê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ã¤Ý¤¤´é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¼«Ê¬¤À¤±¤Î´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤¨¤Ã¤È¡¢¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¾®Àâ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
3¹æ¡¡¤½¤¦¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÊ£¿ô¤Î¥ì¥¤¥äー¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ÎÆÃ°Û¤Ê¼êË¡¤¬¡¢¿ÍÊªÂ¤·Á¼«ÂÎ¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
3¹æ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¡£¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤«¡£¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµº¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Î½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
Ä»»³¡¡¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤È¡¢°õ¾Ý¤¬¤Þ¤¿¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¼ïÎà¤ä¡¢Ê¸ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸ÀÍÕ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤Ï¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ÎÌ©ÅÙ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»»³¡¡°ìÉ®½ñ¤¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤«¤é½ç¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹½ÃÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ººîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢ÃúÇ«¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÁÈ¤àºÝ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ì¤¬ºîÉÊ¤ÎÇØ¹ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢°·¤¦¸ÀÍÕ¤Î¼ïÎà¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¼«¤º¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Î¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¸ì¤ë¤Î¤Ï²È¤È¤âÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£²È¤¬µ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²È¤¬²¿¤«¤ò¸ì¤ë¤È¤¤Ë°·¤¦¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿é®¤µ¤ó¤¬°·¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½à¤¸¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ËÀ©Ìó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢É¬Á³Åª¤Ê¤â¤Î¤¿¤Á¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·úÃÛ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬·úÃÛ»Î¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
3¹æ¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹½ÃÛÅª¤Ê½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä»»³¡¡¤¤¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼¹É®·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¤Ë¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡£¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¸å¤âºîÉÊ¤´¤È¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¼êË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¤Ï¹½Â¤¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¡Ö¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤òÉÁ¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ËÜºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼çÂê¤Ç¤¹¡£¡ÖËÍ¡×¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤âÅ¿Ëö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿À¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿À¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡Ö¥è¥Öµ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°·¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£½ÐÈ¯ÅÀ¤¬¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¤¢¤¢¤¤¤¦Ê¸ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
――´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
3¹æ¡¡´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¸½à¸ì¤è¤ê¤â¿ÈÂÎÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¤è¤ê·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÄ»»³¤µ¤ó¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡£Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡¢¥ß¥É¥ê¥«¥ï¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿ÍÊª¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ä¼ç¿Í¸ø¤¬±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¾õ¶·¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Ê¤¬¤é·Ò¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤â¼«Ê¬¤Î±é·à´Ñ¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£±é·à¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£
――µº¶Ê¤Ç½ñ¤¯¥»¥ê¥Õ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
3¹æ¡¡¥»¥ê¥Õ¤Î½ñ¤Êý¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢µº¶Ê¤Ï¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®Àâ¤Ï¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ¤ÎÊ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾ìÌÌ¤ò·Ò¤°¤Î¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡£
Ä»»³¡¡¼Â¤ÏËÍ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¼ê¤ä¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
3¹æ¡¡¤¨¡¢°Õ³°¡£
Ä»»³¡¡±é·à¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬É¬¿Ü¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐÎ©¤¹¤ë¿ÍÊªÆ±»Î¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃý¤é¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
3¹æ¡¡¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢Ä»»³¤µ¤ó¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥º¥ì¤ò¼¨¤¹¥·ー¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤é¡¢É×ÉØ¤¬Éô²°¤Î¹¤µ¤ÎÂª¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£
――»°ÂåÌÜ¤Î½»¤Þ¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë·½¤µ¤ó¤Èæû¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
3¹æ¡¡½½Ê¬¡¢½ñ¤±¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ú¥é¥Ú¥é¤Î²ñÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤À¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¹¥¤ó¤À¤ê·ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¡£
Ä»»³¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¤¤¤ä¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤éµº¶Ê¹ÖºÂ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¨¤é¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤·¤â¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
Ä»»³¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËÍ¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯·àºî²È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤À¤±¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä»»³¡¡µÕ¤Ë¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Àâ¤È±é·à¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
3¹æ¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â±é·à¤Ç¤ÏÀäÂÐ¥à¥ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼«Ìä¼«Åú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â±é·à¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËÍ¡×¤¬¥ß¥É¥ê¥«¥ï¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤«¡£±é·à¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢Ê¸¾Ï¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌöÆ°Åª¤Ë¸«¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢±é½ÐÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¡£Ìî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤Î¤È¤¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÂÀºË¼£¤Î¡Ø¶ï¹þ¤ßÁÊ¤¨¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¥íー¥°¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¾ö¤ß¤«¤±¤ë´¶¤¸¤È¤«¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥á¥ó¥Ø¥é²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ä»»³¡¡ËÍ¤Ï±é½Ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ìÌÌ¤ò±ÇÁüÅª¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¤Î´¶³Ð¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯Âé¸ïÌ£¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£À¤Âå¤Î¶á¤¤Êý¤À¤È¡¢¾èÂåÍº²ð¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤ÉÌ£¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤È·ÁÍÆ¤·Æñ¤¤´¶¾ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡£¤³¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î±é½ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±é·à¡¢·úÃÛ¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¾®Àâ¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¿ÈÂÎÀ¤ÎÇ»Ã¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·ã¤·¤¤¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ç¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¬¡Ø¥«¥ó¥¶¥¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤¿ÀÅëí¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ÈÂÎÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
3¹æ¡¡¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í´Ö¤Î´À¤ÈÆ÷¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¶ÚÆù¤Î¤¤·¤ß¡£¤³¤ì¤é¤òÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¤«¤¯ÉÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
Ä»»³¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ò±¿¤Ö¥·ー¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢Èà¤¬¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½ÅÎÌ¤È¤«¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¿ÈÂÎÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê·ë¤ÓÉÕ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶¯¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¿ÈÂÎÀ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®¡×¤È¡Ö¿åÊ¬¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÊªÍý¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£Ç®¤È¿åÊ¬¤òÇÞ²ð¤·¤¿ÊªÍý¸½¾Ý¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤ÄÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¤¬²¿¤«¤ò¸ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
3¹æ¡¡Ç®¤È¿åÊ¬¤«¤¡¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·úÃÛ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
――Ä»»³¤µ¤ó¤Ï·úÃÛ¤È¾®Àâ¤Ë¤Ï²¿¤«´ØÏ¢À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»»³¡¡½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®Àâ¤È·úÃÛ¤ÏÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤¬¡¢°ìÉ®½ñ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹½ÃÛÅª¤ËÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢·úÃÛ»Î¤Î»Å»ö¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àâ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·úÊª¤â¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶õ´Ö¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆ°Àþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Õ¥§ー¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËºÙÉô¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊºàÎÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤Î¾®Àâ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Ê¸¾ÏÉ½¸½¤ÎºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Îºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¡£
3¹æ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£
――µÕ¤Ë¡¢¾®Àâ¤Î¼¹É®¤¬·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»»³¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹ºÝ¡¢·Á¤À¤±¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ã¯¤âOK¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤É¤ó¤Ê·úÊª¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·úÊª¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÊª¸ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤°¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£¾å»Ê¤ÎOK¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ËÍ¤Ï¤è¤¯¤³¤ÎÊª¸ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
――·úÃÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÊª¸ì¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä»»³¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¼¡²óºî¤Ç¡¢¸ø¶¦·úÃÛ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
3¹æ¡¡¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä»»³¡¡¸ø¶¦·úÃÛ¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÀß·×¼Ô¤«¤éÄó°Æ¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦Êª¸ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÁÈ¤ÎÄó°Æ¼Ô¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥ëー¥ë¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÁ¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡¤Ø¤§¡¢¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡£ËÍ¤Î¼¡²óºî¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢Æâ½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤À¤±¸À¤¦¤ÈÊÝ°Â°÷¡ÊËü°ú¤G¥á¥ó¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ä»»³¡¡¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®Àâ¤Î¼¹É®¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢·úÃÛ¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ÂçÀÚ¤Ê3ËÜ¤Î¼´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3ËÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¾®Àâ¤Ë¤â³è¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÁÏºî¤¬Æü¾ï¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤·¤â¼¹É®³èÆ°¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¤³¤Î3ËÜ¤Î¼´ÍýÏÀ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¹æ¡¡ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â·àºî²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¾®Àâ¤Ï2¥«·î´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢µº¶Ê¤Ï20Ç¯¡¢ËèÆüËèÆü¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤·¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¹Ô°Ù¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íËÍ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âµº¶Ê¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤éÈó¾ï¤Ëº¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¹Í¤¨¤Æ½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤«¾®Àâ¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£Æ²¡¹¤È¡¢¡Ö¾®Àâ²È¤Ç¤¹¡×¤È¤âÌ¾¾è¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025.12.22¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡Ë
¡Ö¤¹¤Ð¤ë¡×2026Ç¯3·î¹æÅ¾ºÜ