13¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ä²ßÊªÁ¥¤ÇÍ·µùÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·ÃËÀ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤ ÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò³¤»Î¤Î21ºÐ½÷¤òÂáÊá
¡¡»°½Å¸©¤ÎÄ»±©»Ô²¤Ç20Æü¡¢²ßÊªÁ¥¤¬Í·µùÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿21ºÐ¤Î¹Ò³¤»Î¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹Åç¸©¸â»Ô¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¡Ö¿·À¸³¤±¿¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ò³¤»Î¡¦¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢20Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢Ä»±©»Ô¤Î¹ñºêÄ®²¤Ç²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤òÁàÁ¥Ãæ¤ËÁ°Êý¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç»àË´¤·¤¿2¿Í¤ò´Þ¤à13¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤ÆÍ·µùÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
