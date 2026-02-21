Àµ·î¤ËÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¤ß¤¿¤é¤·¤ä°ëÊÕ¾Æ¤¤Ê¤ÉÏÂÉ÷¤ÎÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¤º¤ó¤À¤â¤óÎÁÍý¡Û¤ªÀµ·î¤Î¤â¤ÁÍ¾¤Ã¤¿¤«¤é¥â¥Á¥â¥Á¥Ý¥ó¥Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡ª¡ÚVOICEVOX¼Â¶·¡Û¡Ê¤ª¤Þ¤±¤Î²Î¤¢¤ê¢ö¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤º¤ó¤º¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤á¤¿¤ó¡§¡Ö¤ªÀµ·î¤â¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤½¤í¤½¤íÌ£ÊÑ¤·¤¿¤¤¤ï¤Í¡×
¡Ú¤º¤ó¤À¤â¤óÎÁÍý¡Û¤ªÀµ·î¤Î¤â¤ÁÍ¾¤Ã¤¿¤«¤é¥â¥Á¥â¥Á¥Ý¥ó¥Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡ª¡ÚVOICEVOX¼Â¶·¡Û¡Ê¤ª¤Þ¤±¤Î²Î¤¢¤ê¢ö¡Ë
¡¡¡ÖÀµ·î¤Î¤ªÌß¤¬¤Þ¤ÀÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤º¤ó¤º¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¤ªÌß¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ËºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¡£¥á¥¤¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀÚ¤êÌß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÌß°Ê³°¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤òºî¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÇò¶ÌÊ´¤ä¥¿¥Ô¥ª¥«Ê´¤ò»È¤¦¥ì¥·¥Ô¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÑ°Õ¤·¤¿ÀÚ¤êÌß¤ò¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÚ¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆµíÆý¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤ªÌß¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥Ø¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡½Áµ¤¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢ºÆÅÙÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡²¹¤á¤¿¸å¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤³¤Í¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Í½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¬ÃÖ¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤Á¤®¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤ò´Ý¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¾õ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÍÈ¤²ºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤òÌó160¡î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤´¤ÈÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢åºÎï¤Ê¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤ÎÄ´Íý¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ä°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£ÉÕ¤±ºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡£½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ì¸ý¤¢¤Ù¤«¤ï¥Ý¥ó¥Ç¡×¡Ö°ëÊÕ¾Æ¤¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¥Ý¥ó¥Ç¡×¡Ö¹õ¥´¥Þ¥Ý¥ó¥Ç¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¥â¥Á¥â¥Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤ÇÂçËþÂ¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤Î¾Ü¤·¤¤Ä´ÍýÉ÷·Ê¤ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤¤ÊÊ´¤¤¤¤¤Í¤§
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¨¤¤
½ã¿è¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦
»æ¤´¤È¾å¤²¤ë¤ó¤À
¸«¤¿ÌÜ²Ä°¦¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦
