¡þ¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¯ÅÄ¤Ïº£µ¨¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç2°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê5²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡¢MR¡Ë¤Ï57°Ì¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê3²ó¤ÇMR62°Ì¤È2Ç¯Â³¤±¤ÆÀË¤·¤¯¤â¥·¡¼¥É¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÏÂÎ½Å5¥¥íÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½éÍ¥¾¡¤·¤Æ¥ê¥³¡¼¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¡¢º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤é¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ½ªÀï¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¿·¥â¥Ç¥ë¤òÂ³¡¹¤ÈÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤À½¤¬14ËÜÊÂ¤Ö¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡ØQUANTUM???¡Ù¤Ë¥Õ¥¸¥¯¥é¤Î¡Ø24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁª¤ó¤À¡£¡ÖÁ°¡ÊELYTE¡Ë¤È¤ÏÂÇ´¶¤ä²»¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂÇ´¶Åª¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¹â¤µ¤È¥É¥í¡¼¤Îµå¶Ú¤ÇÈô¤Ö¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÏÁýÎÌ¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¡¼230¥ä¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¥¥ã¥ê¡¼230¥ä¡¼¥É¡×¤ÈÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ØQUANTUM¡Ù¤È¡Ø???¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤Î¾å¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¹õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤Ë¡Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¡ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Æ¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ÄÂÎº¹¤Ç¤³¤ì¤¬ºÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄ´À°Ãæ¡×¤ÈºòÇ¯¤ÈÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢5ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ï¡ØQUANTUM MAX¡Ù¤Ë¿·Ä´¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤«¤é4U¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë7ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤âÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥É¤À¡£¡ØQUANTUM MINI SPINNER¡Ù¤È¥½¡¼¥ëÉô¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤È¯É½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯Ä¾¿ÊÀ¤¬¤è¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ê7ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤«¡ÖÁàºîÀ¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¤È¯É½¥·¥ê¡¼¥º¤Ï9ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µå¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡£¹â¤¯¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä´À°¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅêÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨¤Ï4ÈÖ¡¢5ÈÖ¡¢6ÈÖ¤Î3ËÜ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â2020Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤Î¡ØMAVRIK MAX¡Ù¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ï5ÈÖ¤Î¤ß¤¬¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡£±¦¤Ë¥ß¥¹¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯Èô¤Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤«¤Þ¤ë¤È¤¹¤´¤¯Èô¤Ö¤È¤¤¤¦º¹¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£¤³¤Î7ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ï¥ß¥¹¤·¤Æ¤âµ÷Î¥¤Ë¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤È¤È¤â¤ËÌ¤È¯É½¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ñ¥¿¡¼¤Ë¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÎÌó2Ç¯´Ö¡ØAi-ONE JAILBIRD MINI DB¡Ù¤ò¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤¡ØAi-DUAL JAILBIRD MINI DB¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÈºÂ¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ÆÅ¾¤¬¤ê¡¢Ä¾¿ÊÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤ÈÇò¤¬µÕ¤Ê¤Î¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ØJAILBIRD¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Çò¤È¹õ¤Î½ÄÀþ¤ò¸ò¸ß¤ËÇÛÎó¤·¤Æ¡¢¹½¤¨¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÅÄ¤Î¤¤¤¦¹õ¤ÈÇò¤¬µÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÛÎó¤Î½çÈÖ¤À¡£°ÊÁ°¤Î¥â¥Î¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹Â¦¤«¤é¹õ¡¢Çò¡¢¹õ¡¢Çò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ºî¤ÏÇò¡¢¹õ¡¢Çò¡¢¹õ¤Î½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤¬Çò¤Ê¤Î¤¬¤ï¤¿¤·¤Ï¹¥¤¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÛÎó¤ÎÊÑ¹¹¤âÅêÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÄ´À°Ãæ¡×¤È³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤ËÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥®¥¢¤¬À¯ÅÄ¤Î½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¯·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÚÀ¯ÅÄÌ´Çµ¤Î¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë1W¡§QUANTUM???¡Ê10.5ÅÙ/24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥Ö¥ë¡¼5-R¡Ë3W¡§ELYTE¡Ê15ÅÙ/ 24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥ì¥Ã¥É6-R¡Ë5W¡§QUANTUM MAX¡Ê18ÅÙ/24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥Ö¥ë¡¼6-R¡Ë7W¡§QUANTUM MINI SPINNER¡Ê21ÅÙ/24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥Ö¥ë¡¼6-R¡Ë5U¡§MAVRIK MAX¡Ê24ÅÙ/¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX HB 75-SR¡Ë6I¡ÁPW¡§X FORGED 2024¡ÊN.S.PRO 850GH S¡Ë48,54,58¡ë¡§X FORGED¡ÊN.S.PRO 950GH S¡ËPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤Ai-DUAL JAILBIRD MINIBALL¡§CHROME TOUR X
