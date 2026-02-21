¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ëËþÂ´¶¡×Æ´¤ì¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÉô²°¤ò¹©Ë¼¤Ë
¡¡¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ã¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¿Ê²½¤òÃÎ¤ë¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¤À¡£¹âÂ®°õºþ¡¢Á´¼«Æ°¥¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢AI¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÊä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨²ß¤Þ¤Ç¼«Âð¤ÇÂ¤·Á²ÄÇ½¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÍÑ¥â¥Ç¥ë¤«¤éËÜ³ÊÇÉ¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û500mm/s¤ÎÇúÂ®Â¤·Á¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡È¤Û¤ÜÁ´¼«Æ°¡É¥â¥Ç¥ë
¢£Bambu Lab A1 mini 3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¾¦ÉÊÀâÌÀ
500mm/s¤Î¹âÂ®°õºþ¤È¹âÀºÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÍÑFDM¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£Á´¼«Æ°¥¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡õÎ®ÎÌÊäÀµµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÄ´À°¤Ê¤·¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Â¤·Á¤¬²ÄÇ½¤À¡£Æ°ºî²»¤Ï48dBÌ¤Ëþ¤ÈÀÅ²»Àß·×¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÌë´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤·Á¥µ¥¤¥º¤Ï180¡ß180¡ß180mm¤È²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¡£ÆüËÜ¸ìUIÂÐ±þ¤ÇÁàºî¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î1Âæ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Á´¼«Æ°ÊäÀµ¤Ç½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤
¡¦500mm/s¤Î¹âÂ®Â¤·Á
¡¦ÀÅ²»Àß·×¤Ç²ÈÄí¸þ¤
¢£Bambu Lab P2S Combo ¾¦ÉÊÀâÌÀ
ºÇÂç600mm/s¤Î¹âÂ®°õºþ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢CoreXY¹½Â¤¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¡£AMS2 ProÅëºÜ¤ÇºÇÂç20¿§°õºþ¤¬²ÄÇ½¤ÊËÜ³ÊÇÉ¥â¥Ç¥ë¤À¡£¼«Æ°¥Ù¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°¤äAI¥¨¥é¡¼¸¡½Ðµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤·Á¥µ¥¤¥º¤Ï256¡ß256¡ß256mm¤ÈÂç·¿ÂÐ±þ¡£Â¿¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äËÜ³Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯µ¡¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ºÇÂç20¿§ÂÐ±þ¤ÎÂ¿¿§°õºþ
¡¦AI¥¨¥é¡¼¸¡½ÐÅëºÜ
¡¦Âç·¿Â¤·ÁÂÐ±þ
¢£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ËÜÂÎ ²ÈÄíÍÑ ¥ß¥Ë¥â¥Ç¥ë ¾¦ÉÊÀâÌÀ
²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¶âÂ°À½¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾®·¿¤Ç¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Àß·×¡£PLA¤äTPUºàÎÁ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä³ØÀ¸¤Î¶µ°éÍÑÅÓ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈÎ©¤âÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¡¢Æ³Æþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦°Â²Á¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦¾®·¿¤ÇÃÖ¤¤ä¤¹¤¤
¡¦¶µ°éÍÑÅÓ¤Ë¤â¡ý
¢£ELEGOO Saturn 4 ¥ì¥¸¥ó3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¾¦ÉÊÀâÌÀ
12K¥â¥Î¥¯¥íLCD¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ì¥¸¥óÊý¼°¥â¥Ç¥ë¡£FDM¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ºÙÉôÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¤ËºÇÅ¬¤À¡£218¡ß122¡ß220mm¤ÎÂç¤¤Ê°õºþ¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼«Æ°¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°¤äAI¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤âÅëºÜ¡£¸÷¹Å²½¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ»Å¾å¤²¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ä¶¹âÀººÙ12K±Õ¾½
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸þ¤¤Î³ê¤é¤«»Å¾å¤²
¡¦AI¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÅëºÜ
¢£SUNLU PLA Plus 2.0 ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È ¾¦ÉÊÀâÌÀ
¶¯¿ÙÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿PLA+¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡£À£Ë¡ÀºÅÙ¡Þ0.02mm¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤·Á¤Î¼ºÇÔ¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£1.75mm·Â¡¢1kg´¬¤¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¹¥¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤º¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜÁÇºà¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦À£Ë¡ÀºÅÙ¡Þ0.02mm
¡¦¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ÎPLA+
¡¦¿¿¶õÊñÁõ¤ÇÉÊ¼Á°ÂÄê
¢£ELEGOO UV¥ì¥¸¥ó È¾Æ©ÌÀ ¾¦ÉÊÀâÌÀ
¸÷Â¤·Á¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤ÎUV¥ì¥¸¥ó¡£Äã¼ý½Ì¤Ç¹âÀºÅÙÂ¤·Á¤¬²ÄÇ½¡£È¾Æ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤ÏÅÉÁõ¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£1000g¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤â¹â¤¯¡¢¥ì¥¸¥óÊý¼°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÄêÈÖ¼ù»é¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Äã¼ý½Ì¤Ç¹âÀºÅÙ
¡¦ÂçÍÆÎÌ1000g
¡¦½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤
¢£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¹©¶ñ¥»¥Ã¥È ¾¦ÉÊÀâÌÀ
¥Î¥º¥ëÀ¶ÁÝ¿Ë¡¢¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ñ¡¼¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¹©¶ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼ÂÍÑ¥¥Ã¥È¡£Â¤·ÁÊª¤Î¼è¤ê³°¤·¤äÄ´À°¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤òÄ¹¤¯»È¤¦¤Ê¤éÉ¬¿Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥á¥ó¥ÆÍÑÉÊ°ì¼°Æþ¤ê
¡¦·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×
¡¦Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ËÉ¬¿Ü
¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÉô¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤À¤±¤Îµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°ÊäÀµ¤äAIµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¢Êä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¼«ºî¥°¥Ã¥º¡Ä¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ëÂÎ¸³¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¼«Âð¡È¥ß¥Ë¹©¾ì¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÉô¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤À¤±¤Îµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°ÊäÀµ¤äAIµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¢Êä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¼«ºî¥°¥Ã¥º¡Ä¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ëÂÎ¸³¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¼«Âð¡È¥ß¥Ë¹©¾ì¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£