B¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¸Ä¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È³«Àß¡ª¡¡¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡È°ÛÎã¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃíÌÜÉ¬»ê
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖKAZUMA OKAMOTO¡×¡£²¬ËÜ¤Î¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¤Ê¤¯»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤¬¾®¤µ¤¯Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎSNS°Ê³°¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ö¥í¥°¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¥µ¥¤¥È¤Ï»úÂÎ¤ä¿§»È¤¤¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¡È°ÛÎã¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢1·î¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤¬·èÄê¡£¸½ºß¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£3·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤àWBC¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂç²ñ¤Î¡Ö¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë½Õ²Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»ÄÌ»»73ËÜÎÝÂÇ¡£14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¡¢18Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨3³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¤òÃ£À®¡£20¡¢21Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¡£23Ç¯¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢100¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£