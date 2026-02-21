DOMOTOÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¤ÈÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡ÖºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û2·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡ÊNHKBS¡¿Ìë7»þ30Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÈHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬¡¢²òÂÎ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Äë·à¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
1966Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿ÆóÂåÌÜ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢³«¾ìµÇ°¸ø±é¡ØÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡Ù°ÊÍè¡¢¡ØºÙÀã¡Ù¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±é·à¤ò¾å±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡Ù¡Ø¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡Ù¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾å±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¾å±é25¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Äë·à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¿ï°ì¤ÎµðÂç¤ÊÉñÂæµ¡¹½¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤±é·à¤òÌó60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿ÆóÂåÌÜ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¤¿¤áµÙ´Û¤·¤¿¡Ê¿·¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢2030Ç¯ÅÙ¤ËºÆ³«¾ì¤ÎÍ½Äê¡Ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â16m¡ß¹â¤µ24m¡¢Äë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾¾º¹ßÉñÂæµ¡¹½¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£ÉñÂæ¤ÈÃÏ²¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤¬4¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢Å´¹ü¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ß¡¢µðÂç¤Ê²óÅ¾ÁõÃÖ¤¬±ß·Á¤Î¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¹½Â¤¤¬¡¢²òÂÎ¤ÎÆñ´Ø¡£²òÂÎ¹©»ö¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡¹½¤Î¾ÜºÙ¤Ê¿ÞÌÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹Å´¹ü¤Î½Å¿´¤ò¸«¸í¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤´¤ÈÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£°ÂÁ´¤Ë²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
ÉñÂæ¤¬¾º¹ß¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤äÉñÂæÁ´ÂÎ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¡ÖËß¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆóÂåÌÜ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤ÎµðÂçÉñÂæµ¡¹½¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯»¦¿Ø¡¢³¬ÃÊÍî¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¹¥¯¡×¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Á´ÊÔ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎµðÂç¤ÊÉñÂæµ¡¹½¤Î²òÂÎ¤Ë¤¤¤¿¤ë°ìÉô»Ï½ª¤ò¡¢¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¼èºà¥Á¡¼¥à¤¬Âª¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¡¢Äë·à¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡¦Æ²ËÜ¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤Ç·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ËÌîÈø¤â¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀèÇÚ¤È¶¦¤Ë¡¢±é·à¤ÎÅÂÆ²¤Î²òÂÎ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£
¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¼èºà¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ÎÆóÂåÌÜ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¡Ê¹½À®¡¦±é½Ð¡§»³ÅÄÏÂÌé»á¡Ë¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é²òÂÎºî¶È¤¬¿Ê¤à¸½¾ì¤ò2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤ÎµÒÀÊ¡¢ÉñÂæ¡¢ÉñÂæµ¡¹½¡¢³Ú²°Î¢¡ÊÆ²ËÜ¤¬Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢5¡Ý1ºÂÄ¹Éô²°¤â´Þ¤á¡Ë¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Á2026Åß¡Á¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ìµÙ´Û¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯2·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢µðÂç²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î²òÂÎ¤âÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Äë·à¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¢¡¡Ö²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡×Äë¹ñ·à¾ì²òÂÎ¤ËÌ©Ãå
1966Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿ÆóÂåÌÜ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤Ï¡¢³«¾ìµÇ°¸ø±é¡ØÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡Ù°ÊÍè¡¢¡ØºÙÀã¡Ù¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±é·à¤ò¾å±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡Ù¡Ø¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡Ù¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾å±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¡£
ÉñÂæ¤¬¾º¹ß¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤äÉñÂæÁ´ÂÎ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¡ÖËß¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆóÂåÌÜ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤ÎµðÂçÉñÂæµ¡¹½¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯»¦¿Ø¡¢³¬ÃÊÍî¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¹¥¯¡×¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Á´ÊÔ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎµðÂç¤ÊÉñÂæµ¡¹½¤Î²òÂÎ¤Ë¤¤¤¿¤ë°ìÉô»Ï½ª¤ò¡¢¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¼èºà¥Á¡¼¥à¤¬Âª¤¨¤¿¡£
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡õ°ËÌîÈø·Å¡¢Äë·à¤Î²òÂÎ¸«¼é¤ë
¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¡¢Äë·à¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡¦Æ²ËÜ¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤Ç·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ËÌîÈø¤â¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀèÇÚ¤È¶¦¤Ë¡¢±é·à¤ÎÅÂÆ²¤Î²òÂÎ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£
¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¼èºà¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ÎÆóÂåÌÜ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¡Ê¹½À®¡¦±é½Ð¡§»³ÅÄÏÂÌé»á¡Ë¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é²òÂÎºî¶È¤¬¿Ê¤à¸½¾ì¤ò2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤ÎµÒÀÊ¡¢ÉñÂæ¡¢ÉñÂæµ¡¹½¡¢³Ú²°Î¢¡ÊÆ²ËÜ¤¬Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢5¡Ý1ºÂÄ¹Éô²°¤â´Þ¤á¡Ë¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Á2026Åß¡Á¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ìµÙ´Û¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯2·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊÆóÂåÌÜÄë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢µðÂç²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î²òÂÎ¤âÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û