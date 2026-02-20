¡Ú1½µ´Ö¥³ー¥Ç¡Û2¡¿7(ÅÚ)～2¡¿12(ÌÚ)ºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×♡
2¡¿7(ÅÚ)¸ø³«¡§¥â¥Ç¥ë¡¦°ð³Àº»Ìí¥µ¥ó¡¿26ºÐ (166cm)
´Å¤µ¤ò°ú¤»»¤·¤¿¤³¤Ê¤ì´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î
¥«ー¥Ç¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥âー¥É¢ö
¡Ö¤³¤Î¥«ー¥Ç(CREDONA)¤Ï¡¢»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®²ÖÊÁ¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ã¤Ý¤¯¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¡ù¡¡¹õ¥Ùー¥¹¤À¤«¤é´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥à¤ÏUNIQLO¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ëー¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¢ö¡¡¥È¥Ã¥×¥¹(UNIQLO)¤Î¥·¥çー¥È¾æ¸ú²Ì¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ÆµÓÄ¹¡õ¥¹¥¿¥¤¥ëUP¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¿È¹õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥°(ANTEPRIMA)¤Ç¥¥é¤á¤¤òON¡£¤½¤·¤Æ¡¢JIL SANDER¤Î½Å¤á¥Öー¥Ä¤Ç¡¢¥âー¥É´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
◾️²ÖÊÁ»É¤·¤å¤¦¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó Ìó\23,000 / CREDONA
◾️¥·¥çー¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹ Ìó\3,000 / UNIQLO
◾️¥«ー¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä Ìó\4,000 / UNIQLO
◾️¥´ー¥ë¥Á¥§ー¥ó¥É¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥° Ìó\36,000 / ANTEPRIMA
◾️¥µ¥¤¥É¥´¥¢¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä Ìó\130,000 / JIL SANDER
◾️¥·¥ë¥Ðー¥Õー¥×¥Ô¥¢¥¹ Ìó\35,000 / CAREERING
◾️¥´ー¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ Ìó\10,000 / ete
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
2¡¿10(²Ð)¸ø³«¡§¥â¥Ç¥ë¡¦Í¥ÌÚ¤¢¤ä¤Í¥µ¥ó¡¿25ºÐ (171cm)
¥Õ¥¡ー¥Ù¥¹¥È¡ßÈþµÓ¥Ç¥Ë¥à¤Ç½Õ¤òÀè¼è¤ê&
¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Ï¥º¤¹Âç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¥«¥¸¥å¥¢¥ë¢ö
¡Ö¥Õ¥¡ー¥Ù¥¹¥È(ROPÉ PICNIC)¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¤¶¤ï¤ê¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¿§Ì£¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê♡¡¡Ãæ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¥½ー(GALLARDAGALANTE)¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃå¤é¤ì¤ë2Way»ÅÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¢ö¡¡¥Ü¥È¥à¤ÏZARA¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¡£¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥»¥ó¥¿ー¥·ー¥àÆþ¤ê¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤â¡ý¡£¾®Êª¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°(LE VERNIS)¤ò¹õ¤Ë¤·¤Æ°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤Ï¥Ùー¥¸¥å¥Ñ¥ó¥×¥¹(zubumei&shoes)¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ù¡×
◾️¥Õ¥¡ー¥Ù¥¹¥È Ìó\7,000 / ROPÉ PICNIC
◾️2Way¥«¥Ã¥È¥½ー Ìó\17,000 / GALLARDAGALANTE
◾️¥»¥ó¥¿ー¥·ー¥àÆþ¤ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä Ìó\6,000 / ZARA
◾️¥ì¥¶ー¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥° Ìó\20,000 / LE VERNIS
◾️¥Ï¥¤¥Òー¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹ Ìó\2,000 / zubumei&shoes
◾️¥´ー¥ë¥É¥Ô¥¢¥¹ Ìó\1,000 / cullet
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
2¡¿12(ÌÚ)¸ø³«¡§¥Õ¥êー¥â¥Ç¥ë¡¦¤Á¤µ¥µ¥ó¡¿23ºÐ (155cm)
¥Õ¥¡ーÉÕ¤¥³ー¥È¤Ç¾åÉÊ¤µUP¤Î
Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥«¥Õ¥§½ä¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¢ö
¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¼ó¤Þ¤ï¤ê&¤½¤Ç¤Î¥Õ¥¡ー¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥³ー¥È(ems excite)¡£¥Õ¥¡ー¤¬¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ç¥¤¥áー¥¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹♡¡¡Ãæ¤Ë¤ÏÆ±¤¸ems excite¤Î¥Ù¥í¥¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥£¥¢ー¥É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬´Å¤á¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡ù¡¡¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥¯¥êー¥à¿§¤Î¥ìー¥¹¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¾¯¤·½Õ¤é¤·¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°(AZUL BY MOUSSY)¤È¥Öー¥Ä¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ò¡È¥é¥Æ¥«¥éー¡É¤ÎÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
◾️2Way¥Õ¥¡ー¤¨¤êÉÕ¤¥ê¥Ü¥ó¥³ー¥È Ìó\8,500 / ems excite
◾️¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ù¥í¥¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹ Ìó\4,000 / ems excite
◾️¥¢¥¦¥È¥Ý¥±¥Ã¥È2Way¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° Ìó\6,000 / AZUL BY MOUSSY
◾️¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä Ìó\3,000
◾️¥³ー¥Òー¥¼¥êー(¥«¥é¥³¥ó) / feliamo
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
¼¡½µ¤Ï¡¢2¡¿14(ÅÚ)～2¡¿18(ÌÚ)¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Ç¥¤¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤â¡¢º£¤Î¥àー¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡¡¡ËèÆü¤ÎÁõ¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡²ó¤ÎÅê¹Æ¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª