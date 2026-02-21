¡ÚÄ«²Ð»ö¡ÛÈ¡ÆîÄ®¤Ç¥¢¥Ñー¥È1¼¼¤òÁ´¾Æ¡Ä¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ê·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§µÞ¤°¡ÊÀÅ²¬¡Ë
21ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬Ž¥È¡ÆîÄ®¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬Ž¥È¡ÆîÄ®¿ÎÅÄ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢21Æü¸áÁ°6»þ15Ê¬¤´¤íÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤«¤é±ê¤ÈÇò¤¤±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤ÈµßµÞ¼Ö¤Ê¤É·×8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤Ï¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½Ð²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥Ñー¥È¤Î1¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Ð²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤º¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤Î½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£