¼ó°Ì¤ÎÅìµþ£Ö¤¬³«Ëë£³Ï¢¾¡¤ØÄ®ÅÄ¤È·ãÆÍ¡ÄÊÌÂç²ñ°·¤¤¤â¥ê¡¼¥°³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ï£¹£µÇ¯¤¬ºÇ¸å

¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Åì¢¦Âè£³Àá¡¡Åìµþ£Ö¡½Ä®ÅÄ¡Ê£²£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤ÎÅìµþ£Ö¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç£³°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ç¤Ï¿å¸Í¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âè£²Àá¤ÎÇðÀï¤â£°¡½£±¤Î¸åÈ¾¤Ë£Æ£×À÷Ìî¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î£Í£ÆÊ¡ÅÄ¤Î¹ë²÷¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç£²¡½£±¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢ÅìÀ¾£²£°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î£¹£°Ê¬´Ö¤Ç¤Î£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÆÈÎ©¤·¤¿ÊÌÂç²ñ¤Î¸ø¼°»î¹ç¡×¤Î¤¿¤á£Ê£±¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ê¤Î¸ø¼°¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£¹£µÇ¯¥Ë¥³¥¹¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤Î³«Ëë£³Ï¢¾¡¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÚÅìµþ£Ö¡Û
¡¡¢¦£Ç£Ë¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹
¡¡¢¦£Ä£Æ¡¡ÎëÌÚ³¤²»¡¡ÎÓ¾°µ±¡¡µÜ¸¶ÏÂÌé
¡¡¢¦£Í£Æ¡¡ÆâÅÄÍÛ²ð¡¡Ê¿ÀîÎç¡¡¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡¡¿¼ÂôÂçµ±
¡¡¢¦£Æ£×¡¡¾¾¶¶Í¥°Â¡¡À÷ÌîÍ£·î¡¡ºØÆ£¸ùÍ¤
¡¡¢¦¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡Ä¹ÂôÍ´Ìï¡¡°æ¾åÎµÂÀ¡¡µÈÅÄÂÙ¼ø¡¡°ð¸«Å¯¹Ô¡¡»³ËÜ¾æ°Î¡¡¿·°æÍªÂÀ¡¡»³¸«ÂçÅÐ¡¡»³ÅÄ¹äåº¡¡Çò°æÎ¼¾ç
¡¡Åìµþ£Ö¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î£··î£²£°Æü¤Î¥Û¡¼¥àÄ®ÅÄÀï¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ£°¡½£±¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ø´ø´±¤ÏÄ®ÅÄÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ì¤¬²æ¡¹¤ÏÉÔ±¿¤ÊÉé¤±¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÏÁê¼ê¤ÎÎý¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¿Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢µîÇ¯¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÉÌÌ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ëÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£