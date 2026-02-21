¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤¬£²¡¦£²£²ÃæÆüÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¡¡¡È£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¡á³ÚÅ·¡á¤¬£²£²Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡¢½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤Î£²£±Æü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¼éÈ÷»þ¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡¢¥Ð¥ó¥È¡õÂÇ·âÎý½¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î·¹¼Ð³ÎÇ§¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤Î¡ÖÎ¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯´Ö¤ÏÍÞ¤¨¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤ØºÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤ºµá¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÆâÍÆ¤â¤â¤Á¤í¤óµá¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²ÝÂê¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÄÙ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æü¡¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈù½¤Àµ¤Ë¤â»þ´Ö¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¾¡Éé¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤êÂÐÖµ¡Ê¤¸¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤³¤³¤«¤é¼ÂÀï¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤ÏÄ¾µå¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´µå¼ïÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÅöÆü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
¡ã£±·³¡ä
¡Ú±¦¡Û»³ºê¡¡¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¡¡ùÂ§ËÜ¡¡¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É¡¡¡ù¥Þ¥¿¡¡ÀÖÀ±¡¡ÅÄÃæ¾¡¡À¾´Ü¡¡¸Í¶¿
¡Úº¸¡Û¡ùÃÝ´Ý¡¡¡ù»³¾ë¡¡¿¹ÅÄ¡¡²£Àî¡¡ÀÐÀî
¡ã¥Õ¥¡¡¼¥à¡ä
¡Ú±¦¡ÛÀô¡¡¡ùÈÄÅì¡¡ËÙÅÄ¡¡¾¾°æñ¥
¡Úº¸¡Û°æ¾å¡¡ËôÌÚ¡¡»³ÅÄ¡¡ÂåÌÚ