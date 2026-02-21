¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êºî¤¬¤ª¤·¤È¤ä¤«¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¿·´´Àþ¤ÇÂç½÷Í¥¤ÈÁø¶ø¤âºÇ½é¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤º¡Ö¤è¡¼¤¯¸«¤¿¤é¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç½÷Í¥¤ò¶öÁ³¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¿¥â¥ê¡Ê80¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¹Åè¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤«ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï²½¤±¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¤µ¡Ä¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÄµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¡×¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê50¡Ë¤¬°Õ³°¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¨¡Á!?¡×¡£Ä¹Åè¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯¿·´´Àþ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØµÈ±Ê¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¹âÅè¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢Ë¹»Ò¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²è²È¤¬Èï¤ë¤è¤¦¤ÊË¹»Ò¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥é¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¿·´´Àþ¤ÎÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤ÊÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢½êºî¤¬¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ê¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£