¡Ö²æ¡¹¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Á´À¤³¦¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÈ¯É½¡ÄÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¡Ö°ãË¡¡×È½ÃÇ¡¡¡ÈËÇ°×¹ç°Õ¤Î½ç¼é¡É¸Æ¤Ó¤«¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂåÂØÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢24Æü¤«¤é10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¡¢µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤º¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¹ñ¤äÃÏ°è¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤Î°ïÃ¦¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢º¬µò¤È¤·¤¿Ë¡Î§¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
10¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÄ¾¤Á¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ñ¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤¬Æþ¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊÌ¤ÎË¡Î§¤ò¤â¤È¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸á¸å2»þ1Ê¬¤«¤é150Æü´Ö¡¢10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏFNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î10¡ó´ØÀÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÇ°×¶¨Äê¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ê¤É¤Î½ç¼é¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£