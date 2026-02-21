©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

累計販売数205万部を突破した人気女性コミック『違国日記』がTVアニメ化され、日曜日の深夜24時40分～ABCテレビにて放送中だ。

【TVer】『違国日記 第7話・書き残す』は、1週間見逃し配信中！

ある日、人見知りの小説家・高代槙生（CV：沢城みゆき）は、事故死した姉・実里（CV：大原さやか）の遺児・田汲朝（CV：森風子）を引き取り、同居生活を始めた。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

槙生の親友で、明るくざっくばらんな性格の醍醐奈々（CV：松井恵理子）と、槙生の元カレで、いまも槙生に好意を寄せる笠町信吾（CV：諏訪部順一）は、共に槙生の良き理解者たちだ。

そして、槙生と朝の新たな生活を気にかける、心強い存在のふたりでもある。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

そんなふたりをはじめとする周囲の人間とも交わりながら、性格も世代も違う槙生と朝の生活は、互いの「違国」を覗きつつ、そして淡々と流れていく。

ある日、ふたりに共通する存在である 「実里」 の日記が見つかった。それは、二十歳の朝に宛てたものでもあった……。 槙生は、朝宛てであることだけを確認し、これをいつ、朝に渡すべきなのかを考えあぐねていた。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

実里の視点から見える世界は、これもまた「違国」である。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

朝はよく寝る。気が付くと寝ている。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

そんな朝の姿を見ながら、槙生は思うのだ。

「孤独を、絶望を現す言葉を、まだ知らないというのは、いったいどんな苦しみだろう……？」

そんな朝に、いつ日記を渡すべきか。

しかし、槙生が笠町へ相談しているのを偶然聞いてしまった朝は、母の日記を探し出してしまう。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

日記には、朝の命名について記されていた。

「朝、あなたの名前は、必ず来る、新しくて美しいものと言う意味を込めて、一生懸命考えました---」

大きな深い穴をのぞき込んでいるような感覚に襲われる朝。その暗い穴の底にある真実とは……。

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

大人のリアルと、悲喜こもごもが交差する中、10代の頃の繊細さをも思い出させてくれる『違国日記』。あなたの周りの「違国」はどんなだろうか。そして、あなたの「国」にはどんな風が吹いているだろう。

毎週日曜日深夜24時40分～（ABCテレビ）にて放送中。

【TVer】『違国日記 第7話・書き残す』は、1週間見逃し配信中！