ºå¿À¤Ë·ã¿Ì¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¼õ¤±Âà±¡¡¡µåÃÄÈ¯É½¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ç¼Âà¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£±Æü¡¢¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡Ë¤ÎÂ»½ý¡×¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢£²£°Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤«¤éÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ëº¸Â¤òÉé½ý¤·¹ßÈÄ¡£Íâ£±£²Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£×£Â£Ã¸ø¼°µå¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¡ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£±£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£³«Ëë¤ÏÀäË¾¤È¤Ê¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ï³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¡£Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤ÎÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£