¥È¥é¥ó¥×»á ¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¶õÇú¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï¡Ö10¡Á15Æü¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡× ³Ë¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ°µÎÏ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³Ë¶¨µÄ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¶õÇú¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÊQ.¥¤¥é¥ó¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á ¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¶õÇú¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ë¡È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¶õÇú¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10Æü¤«¤é15Æü¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£»ØÆ³¼Ô¸Ä¿Í¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£