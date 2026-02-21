¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×ºÆ¤ÓÄó½ÐµñÈÝ¡¡ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡Ê56¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡¢¼«Âð¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¸å¤Ë¸©·Ù¤«¤éÇ¤°ÕÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤ò²þ¤á¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï1·î²¼½Ü¤ËÄó½Ð¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»áÂ¦¤¬²¡¼ýµñÀä¸¢¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¸å¡¢¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤ÇÇ¤°ÕÄ°¼è¤ò¼Â»Ü¡£½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÛ¸î»Î¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ö¾ð¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÈÈºáÀ®Î©¤òÈÝÄê¤·¡¢¾ÜºÙ¤òÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£