¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë²¼Æý¡ªËÜÂ¿¤â¤«¤µ¤ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ËÜÂ¿¤â¤«¡ØÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Û È¯ÇäÃæ ²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¡ÉÞ·¬¼Ò¤Ï2·î21Æü¡¢ËÜÂ¿¤â¤«¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈNG ¤Ê¤·¡É¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦´üÂÔ¤Î¥Ûー¥×¡¢ËÜÂ¿¤â¤«¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦dela¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎËµ¤é¡Ö¥¹ー¥ÑーÂÑµ×¥·¥êー¥º 2025¡×¤Î¥ìー¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ä»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¶Á¿¤ÊÇò¥Ë¥Ã¥È¤È½ãÇò¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤òÍú¤¤¤Æ³¤ÊÕ¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êーÉ÷¥¤¥ó¥Êー¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¡¢²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¿þ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥çー¥Ä¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£