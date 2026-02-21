²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬G¥êー¥°¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤Î³èÌö¡¢²ÚÎï¤ÊÇØÌÌ¥Ñ¥¹¤ÇÊ¨¤«¤¹¤â¡Ä¥Ö¥ë¥º¤¬µÕÅ¾¹õÀ±
¡¡2·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥Ê¥¦¡¦¥¢¥êー¥Ê¤ÇG¥êー¥°¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥é¥×¥¿ー¥º¡¦905¤Ë135－141¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï¡¢»î¹ç³«»Ï2Ê¬¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£Â³¤±¤Æ¡¢¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤é¡È3ÅÀ¥×¥ìー¡É¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤â¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢44－28¤Ç¥Ö¥ë¥º¤Î16ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤ÎÈóËÞ¤Ê¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤¬È¯´ø¡£ËÁÆ¬¤Ë¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤éÌ£Êý¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¶¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥êー¤âßÚÎö¤·¡¢71－63¤È¥Ö¥ë¥º¤¬¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¡¢²ÏÂ¼¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¡¢Í×½ê¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£107－96¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤µ¤»¤º¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î11ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ¸å¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥º¤À¤¬¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¥é¥×¥¿ー¥º¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¤º¡¢»Ä¤ê7Ê¬¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï1¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤ÎÀÜÀï¤¬Â³¤¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê7ÉÃ¤Ç¥Ö¥ë¥º¤¬2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿²ÏÂ¼¤â¥³ー¥È¤ØÌá¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ë¥º¤ÏÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤â»þ´Ö¤¬Â¤ê¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢135－141¤Ç¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥àºÇÄ¹¤ÎÌó34Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È4ËÜ¤ò´Þ¤à23ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨£ì¡¢8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤È¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£ÌÀÆü22Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Ê¥¦¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥é¥×¥¿ー¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º 135－141 ¥é¥×¥¿ー¥º¡¦905
WCB¡Ã44¡Ã27¡Ã36¡Ã28¡Ã¡á135
RAP¡Ã28¡Ã35¡Ã33¡Ã45¡Ã¡á141
¡ÚÆ°²è¡Û²ÚÎï¤ÊÇØÌÌ¥Ñ¥¹¤Ç¥À¥ó¥¯¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿²ÏÂ¼
Yuki assist 😮💨 Lachy SLAM 🔥@KawamuraYuki x @lachlan_olbrich pic.twitter.com/rSQZJPtbfd
- Windy City Bulls (@windycitybulls) February 21, 2026