¸÷¤È¹á¤ê¤ËËþ¤Á¤ë¡¢½Õ¿§¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£SABON¤«¤é¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÅÐ¾ì
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSABON¡Ê¥µ¥Ü¥ó¡Ë¡×¤Ï3·î5Æü¡¢¸÷¤È¹á¤ê¤ËËþ¤Á¤ë½Õ¿§¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤ËÉñ¤¦¾®Ä»¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡È½Õ¿§¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬¤½¤Ã¤È»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢À¶¤é¤«¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢
Ä«Ïª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿±©¤Ð¤¿¤¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢
µ¨Àá¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ±¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹á¤ê¤òÃúÇ«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ï¡¢
¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Ø¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯½á¤·¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò½Õ¤Î¸¸ÁÛ¤Ø¤È¿§¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¡¢¾®Ä»¤¬Æ³¤¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÎÈâ¤¬¤Ò¤é¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¿·¤·¤¤µ¨Àá¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤¬ºÌ¤ë¡¢½ËÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢SABON¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Ç¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¡¢Ë¤«¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ë¥ª¡¼¥É¥¥¥È¥ï¥ì¤Þ¤Ç¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤òÃúÇ«¤ËÁª¤ÓÈ´¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢µ¨Àá¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢SABON¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¿´ÃÆ¤àºÌ¤ê¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÂ©¿á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿²Ö¡¹¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÈÄ«¤ÎÍÛ¤¶¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢À¶¤é¤«¤µ¤È°Â¤é¤®¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´¶³Ð¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Ç¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤â¡¢½¸¤á¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢Æü¾ï¤Î½Ö´Ö¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦Ë¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þFragrance
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼
¿´¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²ò¤Êü¤Ä¡¢Í¥Èþ¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬´¶À¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢¿´¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²ò¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢½Õ¤ÎÄ«¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ê¡¢°ìÆü¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¿¼¤ß¤òÅº¤¨¡¢¹á¤ê¤ËË¤«¤ÊÍ¾±¤¤È»ýÂ³À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
TOP¡§¥Õ¥£¥°¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó
MIDDLE¡§¥Ê¥Ä¥á¥°¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼
BASE¡§¥¹¥ß¥ì¡¢¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥¿¥¤¥à
¢£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À½ÉÊ¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¥¦¥§¥¤¥¯¥Ë¥ó¥°
ÍÆÎÌ¡¡125mL
²Á³Ê¡¡4,620±ß
Àö´é¤È³Ñ¼Á¥±¥¢¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¡¢Ë¢Î©¤ÆÉÔÍ×¤Î2in1¥¹¥¯¥é¥ÖÀö´é¡£±ø¤ì¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò°ìÁÝ¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶*1 ¤Î¤¢¤ë¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹*2 ¤Î¤Ä¤äÈ©¤ËËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Û¥Û¥Ð¥¨¥¹¥Æ¥ë*3 ¤È¥»¥ë¥í¡¼¥¹*4 ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡£´Ý¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢È©¤Î¾å¤ò¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê»à³¤¤Î±ö*5 ÇÛ¹ç¤ÇÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¥¸¥§¥ê¥³¥í¡¼¥º*6 ÇÛ¹ç¤ÇÈ©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¡£¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥ß¥ó¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë*7 ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹á¤ê¤¬¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¨¥¥¹*8 ¤¬È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢À¡¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Ô¥å¥¢È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢È©¤Î½á¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤ÎÈ©¤Ï¡¢Àö´é¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î´¶¿¨¤Ë¡£¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤Î¤è¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢Àö´éÎÁ¤È¤·¤ÆËèÆü¡Ê1Æü1²ó¤Þ¤Ç¡Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¢Î©¤ÆÉÔÍ×¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ËèÆü¤Î»þÃ»¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬90 ¡ó*9 ¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý*10 ¡£
¢¨1 ¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÈ©¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë
¢¨2 ÌÓ·ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë
¢¨3 ¥Û¥Û¥Ð¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ÊÀö¾ôÊä½õ¡Ë
¢¨4 ¥»¥ë¥í¡¼¥¹¡ÊÀö¾ôÊä½õ¡Ë
¢¨5 ³¤±ö¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨6 ¥¢¥ó¥¶¥ó¥¸¥å¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨7 ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È²ÌÈéÌý¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥ÈÌý¡ÊÃå¹á¡Ë
¢¨8 ¥Á¥ãÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨9 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô90¡ó¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨10 Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
À½ÉÊ¡¡¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥È¥ï¥ì ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡50mL
²Á³Ê¡¡8,800±ß
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥È¥é¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤¿¹½À®¤Î¥ª¡¼ ¥É¥¥ ¥È¥ï¥ì¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤¬»ý¤ÄÀ¶¤é¤«¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä«¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¾ð·Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹¤¬¤ë¹á¤êÎ©¤Á¤¬¡¢Èþ¤·¤¤Ä´ÏÂ¤ÈÍ¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±ÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢À½ÉÊ¤È¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ò¤è¤êÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¬¥é¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬96¡ó*
¢¨ ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô96¡ó¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128¤Ë´ð¤Å¤¯
¡þFragrance
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥ì¥â¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ±¤¤ËËþ¤Á¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¥Í¥í¥ê¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤ÎÉ½¾ð¤Ø¡£
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥à¥¹¥¯¤È¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í¾±¤¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢ÆîÊ©¤Î¹á¤ê¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥°¥é¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥á¥¾¥óExpression Parfumée ¤Î¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥Þ¡¼¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ì¥ª¥ó¤È¥¨¥í¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´¹á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ëµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÉlodie Bernard ¥¨¥í¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë
»íÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÁÏÂ¤À¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¼«Á³¹áÎÁ¤ò¹ª¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þLaurence Léon ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ì¥ª¥ó
¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¹á¤ê¤Î¹½Â¤¤òÀöÎý¤µ¤»¤ëÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯¤¤°õ¾Ý¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿ÉáÊ×À¤ò¤â¤Ä¹á¤ê¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£
À½ÉÊ¡¡¥ê¥Ú¥¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡290mL
²Á³Ê¡¡3,960±ß
Èþ¤·¤¤È±¤Î¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¥¨¥¥¹*1 ¡¢¥Þ¥í¥¦¥¨¥¥¹*2 ¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥¨¥¥¹*3 ¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Î1ËÜ1ËÜ¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÊä½¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê»à³¤¤Î±ö*4 ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Æ¬Èé¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤Æ½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Á¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Æý±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊË¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¤áºÙ¤«¤ÊË¢¤ÇÆ¬Èé¤ÈÈ±¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢´À¤ä±ø¤ì¡¢ÌÓ·ê¤Î¤Ä¤Þ¤ê¤ò¼è¤êµî¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Ë¢ÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ÎÈ±¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
93%¼«Á³Í³Íè*5 ¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý*6 ¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¦¥µ¥ë¥Õ¥§¡¼¥È¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£
¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¥ó¥×¥¿¥¤¥×¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¬¥é¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥È¥¦¥¥ó¥»¥ó¥«²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨2 ¥¼¥Ë¥¢¥ª¥¤²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨3 ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨4 ³¤±ö¡ÊÀö¾ôÊä½õ¡Ë
¢¨5 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô93¡ó¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨6 Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
À½ÉÊ¡¡¥ê¥Ú¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡190mL
²Á³Ê¡¡3,960±ß
Èþ¤·¤¤È±¤Î¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¥¨¥¥¹*1 ¡¢¥Þ¥í¥¦¥¨¥¥¹*2 ¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥¨¥¥¹*3 ¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Î1ËÜ1ËÜ¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÊä½¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë*4 ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤ò½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌÓÀè¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢Èþ¤·¤¤¤Ä¤ä¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê»à³¤¤Î±ö*5 ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ±¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£Æý±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ±¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢´¥Áç¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·¤Þ¤¹¡£
Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤Î»ØÄÌ¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
95%¼«Á³Í³Íè*6 ¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý*7 ¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¦¥µ¥ë¥Õ¥§¡¼¥È¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡£
¥Õ¥í¥¹¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¬¥é¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥È¥¦¥¥ó¥»¥ó¥«²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨2 ¥¼¥Ë¥¢¥ª¥¤²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨3 ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨4 ³¤±ö¡ÊÀö¾ôÊä½õ¡Ë
¢¨5 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô93¡ó¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨6 Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
À½ÉÊ¡¡¥ê¥Ú¥¢¥Þ¥¹¥¯ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡200mL
²Á³Ê¡¡5,720±ß
Èþ¤·¤¤È±¤Î¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¥¨¥¥¹*1 ¡¢¥Þ¥í¥¦¥¨¥¥¹*2 ¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥¨¥¥¹*3 ¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Î1ËÜ1ËÜ¤ËìÔÂô¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÊä½¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢½¸ÃæÊÝ¼¾¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÍÑ¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¤Ê»È¤¤Êý¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼*4 ¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë*5 ¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë*6 ¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë*7 ¤òÇÛ¹ç¡£È±¤ËÇ»Ì©¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¡¼¥×¤·¡¢È±¤Î¹¤¬¤ê¡¢¤Ñ¤µ¤Ä¤¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê»à³¤¤Î±ö*8 ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬È±¤ËÌ©Ãå¤·¡¢½á¤¤¤Î¥ô¥§¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿¼¹ï¤Ê´¥Áç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥±¥¢¤·¤Þ
¤¹¡£¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤ÎÈ±¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¹¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¬¥é¥¹¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Ý¥×¥ê¥Ý¥Ã¥È¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬92¡ó*9 /¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý*10 ¡£
¢¨1¥È¥¦¥¥ó¥»¥ó¥«²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨2 ¥¼¥Ë¥¢¥ª¥¤²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨3 ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨4 ¥·¥¢»é¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨5 ¥ä¥·Ìý¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨6 ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨7 ¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨8 ³¤±ö¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨9 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô92¡ó¡Ê¿å¤ò´Þ¤à¡ËISO16128¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨10 Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
À½ÉÊ¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥¤¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡¡500mL 5,170±ß¡¿300mL 3,740±ß
4¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë*¹ ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È©¤òÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤é´À¤ä±ø¤ì¤ò¤ª¤À¤ä¤«¤ËÍî¤È¤¹¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡£¤¤áºÙ¤«¤ÊË¢¤ÇÈ©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀö¤¤¾å¤²¡¢½á¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥³¥à¥®æõ²êÌý¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
À½ÉÊ¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡¡600g 6,820±ß¡¿320g 4,510±ß
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤Ä¤äÈ©¤ËËá¤¾å¤²¤ë¡¢¥½¥ë¥È-¥¤¥ó-¥ª¥¤¥ë½èÊý¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö¡£¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê»à³¤¤Î±ö*¹ ¤È¡¢3¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë*2 ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤·¤Ê¤¬¤é½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½µ¤Ë2²ó¡¢È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò¡£
¢¨1 ³¤±ö¡ÊÀö¾ôÊä½õ¡Ë
¢¨2 ¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
À½ÉÊ¡¡¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡200mL
²Á³Ê¡¡5,280±ß
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¼Á¤Ê½á¤¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤µ¤é¤ê¤È¤Î¤Ó¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯*1 ¤¬È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ª¥¤¥ë*2 ¤¬½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¹á¤ê¤¬Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ²Ã¿åÊ¬²ò¥«¥é¥¹¥à¥®¡ÊÀ°È©¡Ë
¢¨2 ¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÌý¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
À½ÉÊ¡¡¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡30mL
²Á³Ê¡¡1,870±ß
¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼*1 ¤È¥¢¥í¥¨¥Ù¥é*2 ¤¬¼êÈ©¤Ë½á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê½á¤¤¤ò¼êÈ©¤Ë¤Þ¤È¤¦¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¤Î¤Ó¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¼êÈ©¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤ê¤ÈÀ°¤¨¡¢½Õ¤Î¼ê¸µ¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¥·¥¢»é¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢¨2 ¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ½Á¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
À½ÉÊ¡¡¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥× ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¡200mL
²Á³Ê¡¡2,640±ß
Àö¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¼êÈ©¤ËÀ°¤¨¤ë¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÍ³Íè¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¤¬¡¢´¥Áç¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼êÈ©¤òÍ¥¤·¤¯Àö¤¤¾å¤²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤Û¤Î¤«¤Ë»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¼êÈ©¤òÊñ¤ß¤³¤ß¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊË¢¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍ³ÍèÀ®Ê¬*1 ¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¼êÈ©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ½Á¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È
ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤à¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Â£¤ë¿Í¤âÂ£¤é¤ì¤ë¿Í¤â¿´¤È¤¤á¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡¢»êÊ¡¤Î¥±¥¢ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÂçÀÚ¤ÊÊý¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¡¡¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥®¥Õ¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡¡13,200±ß
ÆâÍÆ¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥¤¥ë 300mL¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö 320g¡¢¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯ 200mL¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 30mL¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥×¡¼¥ó¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡¢¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥Ã¥°
À½ÉÊ¡¡¥¹¥¯¥é¥Ö¥¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡¡7,480±ß
ÆâÍÆ¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥¤¥ë 100mL¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö 320g¡¢¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯ 50mL¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥×¡¼¥ó¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡¢¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
À½ÉÊ¡¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡¡3,740±ß
ÆâÍÆ¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥¤¥ë 100mL¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö 60g¡¢¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯ 50mL¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹
À½ÉÊ¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡¡7,370±ß
ÆâÍÆ¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼ 125mL¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥¤¥ë 100mL¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö 60g¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥×¡¼¥ó¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡¢¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥¸
https://www.sabon.co.jp/special_contents/WhiteTeaCelebration
SABON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.sabon.co.jp/
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë