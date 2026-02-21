Â³¤«¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡£Ìë¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤á³è¡×»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿
¡Ö¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÌë¤´¤Ï¤ó¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¤¥¹¡Ä¡Ä¡ª¡É
¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡ª¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¾¯¤·¤À¤±¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤ï¤¿¤·¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÚÌë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Û¤³¤È¡ª
´Å¤¤¤â¤ÎÍß¤ÏËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÎ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°ìÀÐÆóÄ»¤Î”¤ä¤á³è”¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¡¢3¤Ä¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£1. ¿´¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥¯¤È¥³¥¯¤ÎÍ¾±¤¡£¤è¤ÄÍÕ¡ÖDESSERT YOGHURT¡Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë¡×
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡£¤è¤ÄÍÕ¤Î¡ÖDESSERT YOGHURT ¡Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¿¤ÃÇò¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£¤Ç¤¹¤¬¡ª¡¡¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ý¤¿¤ê¤Ï¤È¤í¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤È¡Á¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡ª
¡ÖÇ»½Ì¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯»ÈÍÑ¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Ã¤Æ¤ê´¶¤ä½Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤Ã¤¿¤ë¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê ¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤È¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÆýÁÇºà¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òºî¤ë»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÆýÁÇºà¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»éËÃÊ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î»ÀÌ£¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥ß¥ë¥¯Í³Íè¤Î¥³¥¯¤È´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢Æý¸¶ÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÌ³¤Æ»»º¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°Â¿´´¶¡ý
½Å¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Î¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢£2.ìÔÂô¤ÊÇ»Ì©¤µ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ö¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼ Greek YOGURT¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ»Ì©¤µ¤È¹á¤ê¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¡ª
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»º¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¡ÊMG0100+¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤í¤Ã¤È¤·¤¿¸Ç·Á¥¿¥¤¥×¡£Îý¤ë¤ÈÇ´¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¹á¤ê¡Á¡ª¡¡Ìµ¹áÎÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉË§½æ¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡ý
¸ýÍÏ¤±¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ìë¤Ë¤Ä¤¤Áª¤Ó¤¬¤Á¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¡ª
¢£3.¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£¥¹¥¥ë¡ÖTOPCUP ¥Ð¥Ê¥Ê&¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨½Å»ë¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¡£¾å²¼¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ “TOPCUP” ¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢»ÀÌ£¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡ý
¾å¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¤È¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º®¤¼¤ë¤È¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ë¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ý
¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¸ü¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
1¥«¥Ã¥×¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á8g¤òÀÝ¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ä¤á³è¡×¤ò»Ï¤á¤¿·ë²Ì
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ìë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´°Á´¤Ë²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ç¥¶¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÂÎ¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ºá°´¶¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤á³è¡×¤òÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
³§¤µ¤ó¤â¡¢¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìë¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤è¤í¤³¤Ö¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ê»ûÅÄ¼Ó·Ã¡Ë