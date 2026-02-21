¸µµð¿Í¡¢39ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤Î´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌ¼¤¬·ëº§¡¡10ºÐ¤Ç¡ÖÊì¡¦Éã¡¦½ÇÉã¡×Ë´¤¯¤¹ÁÔÀä¿ÍÀ¸
¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦°Û¼¡¸µ¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£
2·î16Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ç¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÍ«Ýµ¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤¬¸À¤¦¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔÀä¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤Î»àÊÌ
Êì¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡ÖËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤ËÅö»þµð¿Í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2001Ç¯¤ËÄ¹ÃË¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¢2003Ç¯¤ËÄ¹½÷¥¸¥å¥ó¥Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼É×ºÊ¤ÎÀ¸³è¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬1ºÐ¤Î¤È¤¡Ê2004Ç¯¡Ë¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¤ï¤º¤«5ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èá·à¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï½ÇÉã¤Î²Î¼ê·óÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÉã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡Ö39ºÐ¡×¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¤ï¤º¤«10ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢Êì¡¢½ÇÉã¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤È¤¤¤¦¡¢¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¤ò¼¡¡¹¤È¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤òÇØÉé¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¡Öµï¾ì½ê¡×¤Ø
¤³¤ì¤Û¤É½Å¤¤ÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ÉÆÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¡Ö²¹¤«¤¤µï¾ì½ê¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¡ÈºÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»ä¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯²¹¤«¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡Ë
À¨»´¤Ê²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡£¤½¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇ¡Ë