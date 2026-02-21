¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡ßCASETiFY¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¸¶ºî½ÐÈÇ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤ÉºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä
¡ÖCASETiFY (¥±¡¼¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤)¡×¤Ï2·î13Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤Î¸¶ºî½ÐÈÇ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù | CASETiFY¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¿¹¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤µ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀÖ¤ä¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¡¢¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¡¢»É½«¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¥Ù¥ê¡¼ ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥É¤Ë¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÇÉâ¤«¤Ö¥×¡¼¤µ¤ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¡¼¥à¤È¥ì¥¶¡¼À½¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡Ê6,050±ß¡Á¡Ë¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ê5,280±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¡£
CASETiFY¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë