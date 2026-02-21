ÄËº¨¥ß¥¹¤â¡Ä¤Ê¤¼¥É¥¤¥Ä¸Å¹ë¤Ï21ºÐÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ö°ìÅÙ¤Î°¤¤½ÐÍè¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Ä¸ÅÁã¤â¡¢¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¸Å¹ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â°æ¹¬Âç¤Ï¡¢£²·î14Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØRheinische Post¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬Íèµ¨¤â¹â°æ¤Î»ÄÎ±¤ò´õË¾¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë±äÄ¹¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤â¹â°æ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Spurs Web¡Ù¤Ï19Æü¡¢¡ÖÈà¤é¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Ï°ìÅÙ¤Î°¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿µ½Å¤Ë¥¿¥«¥¤¤òÁ´ÈÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö£±·î¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¼ã¼ê¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡The Spurs Web¤ÏÀèÆü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤ÎÉ¾²Á¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£º£µ¨¤¬²¤½£½éÄ©Àï¤Î¹â°æ¤¬¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¹â°æ¤Î¼ÂÎÏ¤È¾ÍèÀ¤òÇã¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£³«ËëÁ°¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½ÐÈÖ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦°ìÇ¯¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¹â°æËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î²Æ¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高井宏大の痛恨ミスから失点したシーン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
