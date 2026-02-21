Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢Äë·à¤ò°¦¤·°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬°ËÌîÈø·Å¤È¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡ª¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
°ËÌîÈø·Å¤ÈÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢2·î28Æü19»þ30Ê¬¤«¤éNHK BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£Äë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾ÉñÂæÁõÃÖ¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå
³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë²òÂÎ¹©»ö¡£ËÉ²»¥·ー¥È¤Î±ü¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î±ü¤Î±ü¤ËÀøÆþ¡¢¶Ã¤¤Î¿¦¿Íµ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡¢¡£
º£²ó²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯¡£³¤³°¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÂçºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢Äë·à¤ÏÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â16¥áー¥È¥ë¡ß¹â¤µ24¥áー¥È¥ë¤ÎÄë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾ÉñÂæÁõÃÖ¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£ÉñÂæ¤ÈÃÏ²¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤¬4¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢Å´¹ü¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÍ£°ìÌµÆó¤Î¹½Â¤¤¬¡¢²òÂÎ¤ÎÆñ´Ø¤À¡£¾ÜºÙ¤Ê¿ÞÌÌ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹Å´¹ü¤Î½Å¿´¤ò¸«¸í¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤´¤ÈÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£°ÂÁ´¤Ë²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢°ËÌîÈø·Å¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Äë·à¤Ç25Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼ç±é¤òÌ³¤áÂ³¤±¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¡£Äë·à¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎµðÂç¥Ü¥¤¥éー²òÂÎ¤Ë¤âÌ©Ãå¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄ¶µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー½Åµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæÆ»»Ò¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶Àä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK BS¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù～2026Åß Äë¹ñ·à¾ì¡õÀîÆâÈ¯ÅÅ½ê～
02/28¡ÊÅÚ¡Ë19:30～20:59
½Ð±é¡§°ËÌîÈø·Å¡¿ÅÄÃæÆ»»Ò
¥²¥¹¥È¡§Æ²ËÜ¸÷°ì
