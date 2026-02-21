2¿Í»àË´¤ÎÁ¥¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç²ßÊªÁ¥¤ÎÁàÁ¥»ÎÂáÊá¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁàÁ¥¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡× Äà¤êµÒ¤é¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë
¤¤Î¤¦¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô²¤ÇÄà¤êÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Äà¤êµÒ2¿Í¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²ßÊªÁ¥¡¦¿·À¸´Ý¤ÎÆóÅù¹Ò³¤»Î¡¦¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¹ñºêÄ®²¤Ç¡¢ÉÅ¤ò²¼¤í¤·¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äà¤êÁ¥¡¦¸ùÀ®´Ý¤Ë¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¡£Äà¤êµÒ¤é¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë½»¤àÃ«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤ÈÃæÀî¸µ¹°¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Î2¿Í¤¬»àË´¡£Äà¤êÁ¥¤Î¾èµÒ¤é10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤Ç¤·¤¿¡£
¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁàÁ¥¤·¤ÆÁ¥¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
