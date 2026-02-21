¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¿·ºî±Ç²è¡¢ÎòÂå¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤Î¶½¼ý20²¯±ßÆÍÇË¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡ÙÁ°ºîÄ¶¤¨ÌÜÁ°
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê1·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«22Æü´Ö¤Ç¶½¼ý20²¯1292Ëü440±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô120Ëü6852¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾×·â¥·¡¼¥ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡1·î30Æü¤è¤êIMAX´Þ¤á¤Æ¹ç·×431¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý8.4²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô51Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£Á°ºî¡¢Âè1¾Ï¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÂÐÈæ¤Ç162%¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºîÌÜ¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¶½¼ý22.3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¹â¶½¼ý¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¡Ê2024Ç¯1·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Î50²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¡¢¶½¼ý20²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢1982Ç¯¸ø³«¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àIII ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡Ù¡¢Âè1¾Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¡¢2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀëÅÁÃ´Åö¤Ï¡Ö°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëËÜºî¡£20²¯±ßÆÍÇË¤È¤¤¤¦ÂçÂæ¤ò±Û¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¶½¹Ô¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¬¥ó¥À¥àÃÂÀ¸40¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë±§ÃèÀ¤µª¤Î¼¡¤Î100Ç¯¤òÉÁ¤¯¡ÖUC NexT 0100¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±Ç²è²½ºîÉÊÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¢¥à¥í¤È¥·¥ã¥¢¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î·èÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡Ê1988¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯·Ñ¾µ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÀï¤¤¤ò½Ä¼´¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡¢Ææ¤ÎÈþ¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢Ï¢Ë®·³Âçº´¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Î¸òº¹¤¹¤ë±¿Ì¿¤ò²£¼´¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºîÌÜ¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ22.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ»Ì©¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¾¯½÷¥®¥®¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¶½¼ý¾ðÊó
¸ø³«3Æü´Ö¡§¶½¼ý8.4²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô51Ëü¿Í
¸ø³«5Æü´Ö¡§¶½¼ý10²¯72Ëü8340±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô60Ëü2787¿Í
¸ø³«10Æü´Ö¡§¶½¼ý14²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô88Ëü¿Í
¸ø³«11Æü´Ö¡§¶½¼ý15²¯3228Ëü4040±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô91Ëü4106¿Í
¸ø³«22Æü´Ö¤Ç¶½¼ý20²¯1292Ëü440±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô120Ëü6852¿Í
