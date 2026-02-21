Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Îµ°À×¡½¡½ÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¤Ï¤ë¤Ê°¦¤È¤ÎÎÞ¤Î¶¦ÌÄ¥·¡¼¥ó
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ê¥Ç¥£¥¹ ¥¤¥º ¥¢¥¤¡Ë¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·¿Í¡¦Ë¾·î½Õ´õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¶¦±é¤ÎºØÆ£¹©¤ä¡¢Êª¸ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¤é¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä»ØÆ³¥·¡¼¥ó¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡ÊË¾·î¡Ë¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡ÊºØÆ£¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸øÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¤Û¤Ü±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·À±¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ÆÌòºî¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖË¾·î½Õ´õ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖË¾·î½Õ´õ¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤òÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖË¾·î½Õ´õ¤¬À¨¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â´Ñ¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¸½¾ì¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¶¦±é¼Ô¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤òÓ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢°å»Õ¡¦ÏÂÅÄÌò¤ò±é¤¸¤¿ºØÆ£¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ç¤âÂç¤²¤µ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËË¾·î¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖË¾·î¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ÎÏÂÅÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ºØÆ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖË¾·î¤µ¤ó¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌò¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¸ü¤¤¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ï¤ë¤Ê¤â¡¢Ë¾·î¤òÀä»¿¤¹¤ë°ì¿Í¡£Ë¾·î¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÁÛ¤¤¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¡Ê»ä¤è¤ê¡Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊË¾·î¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Íê¤ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿º£Â¼ÂçÍ´»á¤â¡¢Ë¾·î¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÀå¤ò´¬¤¯¡£Åö½é¤Ï´ðËÜ¤ÎÎ©¤ÁÊý¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ë¾·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ½ªÈ×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£Â¼»á¤Ë¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤«¤é´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆË¾·î¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
